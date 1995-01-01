Тренер «Рубина» – после 5 поражений подряд: «У нас есть понимание, как выйти из кризиса»

Главный тренер «Рубина» Эдуардо Докампо после вылета из Кубка России от «Химок» ответил на вопросы о проблемах команды и возможной отставке.

– Можно сказать, что у «Рубина» сейчас некий кризис? За пять дней команда пропустила восемь голов и ни разу не забила. И есть ли у тренерского штаба «Рубина» понимание, как выйти из сложившейся ситуации?

– Если мы разберем голы, то первый – это пенальти. Мяч попал в руку. Второй гол – это индивидуальная ошибка Егора Сорокина, плюс удачно сыграл нападающий «Химок». Уже потом мы хотели атаковать и получили третий. Если в прошлом матче с «Зенитом» и были наши грубые ошибки, то сегодня все голы случайны. Конечно, у нас есть понимание, и мы хотим выйти из кризисной ситуации.

– Вы готовы к тому, что вас могут отправить в отставку? Весь ваш штаб, а не конкретно вас.

– Любой тренер скажет вам, что не думает об этом. Если мы будем думать об этом, то не сможем думать о футболе, о чем вы как раз и спросили в предыдущем вопросе. Мы думаем, как все исправить.