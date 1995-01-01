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    Тренер «Рубина» – после 5 поражений подряд: «У нас есть понимание, как выйти из кризиса»

    Главный тренер «Рубина» Эдуардо Докампо после вылета из Кубка России от «Химок» ответил на вопросы о проблемах команды и возможной отставке.

    – Можно сказать, что у «Рубина» сейчас некий кризис? За пять дней команда пропустила восемь голов и ни разу не забила. И есть ли у тренерского штаба «Рубина» понимание, как выйти из сложившейся ситуации?

    – Если мы разберем голы, то первый – это пенальти. Мяч попал в руку. Второй гол – это индивидуальная ошибка Егора Сорокина, плюс удачно сыграл нападающий «Химок». Уже потом мы хотели атаковать и получили третий. Если в прошлом матче с «Зенитом» и были наши грубые ошибки, то сегодня все голы случайны. Конечно, у нас есть понимание, и мы хотим выйти из кризисной ситуации.

    – Вы готовы к тому, что вас могут отправить в отставку? Весь ваш штаб, а не конкретно вас.

    – Любой тренер скажет вам, что не думает об этом. Если мы будем думать об этом, то не сможем думать о футболе, о чем вы как раз и спросили в предыдущем вопросе. Мы думаем, как все исправить.

    • «Рубин» проиграл семь из последних восьми матчей, пять из них – подряд.
    • В РПЛ команда занимает 10-е место.
    • Докампо – номинальный главный тренер, фактически «Рубином» руководит Роман Шаронов.

    Источник: «Бизнес Online»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +157

      RJM555 1 час назад

      "Имею желание купить козу, но не имею возможности"......т.е. в Рубине больше из раздевалки видеопередач нет....Вот чем заканчиваются сюсюкания с футболистами так же очень скоро будет с коновым

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