Докампо: «Ростов» играл интенсивно, читал игру и оказывал давление. «Рубин» не справился»

Главный тренер «Рубина» Эдуардо Докампо дал интервью после поражения от «Ростова» (1:2) в рамках седьмого тура Премьер-лиги.

«Сегодня преимущество было на стороне «Ростова». Они создали очень много моментов (28 ударов в сторону ворот – прим. «Бомбардира»).

Тем не менее, нам удалось забить гол. У нас был момент, когда мы могли забить второй, но не получилось.

Что происходило с обороной «Рубина»? Надо учитывать, что «Ростов» – очень сильная команда. У них есть хорошие игроки. Они играли очень интенсивно, в высоком темпе, хорошо читали игру и оказывали давление. Мы не смогли с этим справиться», – сказал испанец.