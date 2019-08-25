Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    2 Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    3 Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?

    Докампо: «Ростов» играл интенсивно, читал игру и оказывал давление. «Рубин» не справился»

    Главный тренер «Рубина» Эдуардо Докампо дал интервью после поражения от «Ростова» (1:2) в рамках седьмого тура Премьер-лиги.

    «Сегодня преимущество было на стороне «Ростова». Они создали очень много моментов (28 ударов в сторону ворот – прим. «Бомбардира»).

    Тем не менее, нам удалось забить гол. У нас был момент, когда мы могли забить второй, но не получилось.

    Что происходило с обороной «Рубина»? Надо учитывать, что «Ростов» – очень сильная команда. У них есть хорошие игроки. Они играли очень интенсивно, в высоком темпе, хорошо читали игру и оказывали давление. Мы не смогли с этим справиться», – сказал испанец.

    • Победный мяч забил полузащитник Александр Саплинов на 87-й минуте.
    • Пресс-служба казанского клуба намекнула, что в эпизоде был офсайд (ВИДЕО).

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.08.2019 23:30
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13985

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Ростов играл бесподобно! И это ещё при том, что в первом тайме дико не везло. Представляю, как неприятно было видеть эту игру Федуну, даже несмотря на победу Спартака в Самаре.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79332
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73471
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru