«Рубин» – о победном голе «Ростова» на 87-й минуте: «Судите сами»

Пресс-служба «Рубина» прокомментировала в твиттере победный гол «Ростова» в матче седьмого тура чемпионата России (1:2).

Под твитом также размещен опрос о том, находился ли полузащитник ростовского клуба Александр Саплинов в офсайде.

«Судите сами», – подписан момент с голом.