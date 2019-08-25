«Рубин» – о победном голе «Ростова» на 87-й минуте: «Судите сами»

Оффсайд был хотя как говорят микро и судье на бровке было очень сложно его разобрать(пол плеча, пол носа и немного руки определить без повтора сложно). Это футбол играем дальше.
Пресс-служба «Рубина» прокомментировала в твиттере победный гол «Ростова» в матче седьмого тура чемпионата России (1:2).
Под твитом также размещен опрос о том, находился ли полузащитник ростовского клуба Александр Саплинов в офсайде.
«Судите сами», – подписан момент с голом.
twit text
— «Рубин» Казань (@fcrk) 25 августа 2019 г.