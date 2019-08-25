Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой ты Лео Месси?
    Тест: какой ты Лео Месси?
    2 Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
    Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
    3 Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба

    «Рубин» – о победном голе «Ростова» на 87-й минуте: «Судите сами»

    Пресс-служба «Рубина» прокомментировала в твиттере победный гол «Ростова» в матче седьмого тура чемпионата России (1:2).

    Под твитом также размещен опрос о том, находился ли полузащитник ростовского клуба Александр Саплинов в офсайде.

    «Судите сами», – подписан момент с голом.

    Источник: Официальный твиттер «Рубина»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.08.2019 22:54
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +73

      lisal 1 час назад

      Оффсайд был хотя как говорят микро и судье на бровке было очень сложно его разобрать(пол плеча, пол носа и немного руки определить без повтора сложно). Это футбол играем дальше.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +78

      red-white-forever 2 часа назад

      на противоходе - нап вперед бежит, защ назад отходит. сотые доли решают ес оффсйд или нет. судье это не усмотреть, да и у нас после кучи повторов не ясноменно в момент передачи было или нет)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6765

      ufos73 2 часа назад

      Интересно, кто говорит что там не было офсайда правила знают? Даже если носом на 1см дальше по правилам уже офсайд. Ну а так не самая вопиющая ошибка судей даже в этом туре, хоть и повалявшая на результат, пенька для ахмата намного более явная ошибка.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +78

      red-white-forever > ufos73 2 часа назад

      дак ты определи этот "нос"! там руки-ноги хз в офсайде или нет, а принцип помогаем атаке (то есть не свистим офсайд) есть

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +469

      УхоГорлоНос 2 часа назад

      Ну сложно, можно найти аргументы и за и против, тут такое. А судье нужно на линии за доли секунд разобраться. Я бы не судил слишком. Такие голы +/- в обе стороны засчитывают, так что у рубина баланс сойдется в итоге

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1255

      x-x-x-x-x 2 часа назад

      чистый офсайд. гол отмененный Роналду про которого говорил коментатор был меньше офсайд чем здесь. ну это Европа и там на много честнее чем в России

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5004

      Антибиотик 2 часа назад

      Игрок, забивший гол не был в офсайде и близко.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +242

      Ловкий Бубен 3 часа назад

      Да не было там вне игры, чистый гол, хавальник закройте

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4390

      GoldPlayFIFARus9 3 часа назад

      хз, гол как гол. На одной линии, может чуть-чуть на пару сантиметров и было плечо в оффсайде, но в таких ситуациях спорных всегда трактуется в пользу нападения. Это не тот случай когда надо жаловаться на несправедливость

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2079

      TOMSON > GoldPlayFIFARus9 3 часа назад

      По правил это офсайд, тк плечем забить гол можно. Да и нога там тоже залезла.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3407

      Zubo 3 часа назад

      Ещё посмотрел раз, ну нет там вне игры, несерьёзно это

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +298

      Бардюр 3 часа назад

      У саплинова не было офсайда. В пассивном был зуев, но он не влиял на голевой эпизод.

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79332
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73471
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru