Руководить «Уфой» в матче с «Ростовом» будет Докампо

Главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов не полетел на матч 17-го тура РПЛ против «Ростова». Руководить командой будет его помощник.

«Рашид Рахимов почувствовал недомогание, вызванное повышением артериального давления. Состояние здоровья главного тренера сейчас опасений не вызывает, в скором времени он присоединится к команде.

Матч с «Ростовом» уфимцы проведут под руководством Эдуардо Докампо», – сообщила пресс-служба «Уфы».