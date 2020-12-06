Руководить «Уфой» в матче с «Ростовом» будет Докампо

Главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов не полетел на матч 17-го тура РПЛ против «Ростова». Руководить командой будет его помощник.
«Рашид Рахимов почувствовал недомогание, вызванное повышением артериального давления. Состояние здоровья главного тренера сейчас опасений не вызывает, в скором времени он присоединится к команде.
Матч с «Ростовом» уфимцы проведут под руководством Эдуардо Докампо», – сообщила пресс-служба «Уфы».
- Докампо, как и Рахимов, пришел в команду осенью.
- «Уфа» идет в зоне вылета.
- «Ростов» занимает 4-е место.
Источник: твиттер «Уфы»