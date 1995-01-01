Семак, Карпин, Докампо, Матвеев и Парфенов – претенденты на звание лучшего тренера июля в РПЛ

Карпин или Парфёнов,,,успехи Семака трудно оценивать всё таки состав Зенита на голову сильней то что имеют Парфёнов и Карпин,,,
Стали известны кандидаты на приз лучшего тренера месяца российской Премьер-лиги.
По итогам июля номинантами стали Сергей Семак («Зенит»), Валерий Карпин («Ростов»), Эдуардо Докампо («Рубин»), Сергей Матвеев («Краснодар») и Дмитрий Парфенов («Урал»).
- Данная награда будет вручаться впервые в истории турнира.
- Победителя выберут болельщики, эксперты РПЛ и канала «Матч Премьер».
- Докампо и Матвеев – номинальные главные тренеры, фактически «Рубином» и «Краснодаром» руководят Роман Шаронов и Мурад Мусаев соответственно.