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    Семак, Карпин, Докампо, Матвеев и Парфенов – претенденты на звание лучшего тренера июля в РПЛ

    Стали известны кандидаты на приз лучшего тренера месяца российской Премьер-лиги.

    По итогам июля номинантами стали Сергей Семак («Зенит»), Валерий Карпин («Ростов»), Эдуардо Докампо («Рубин»), Сергей Матвеев («Краснодар») и Дмитрий Парфенов («Урал»).

    • Данная награда будет вручаться впервые в истории турнира.
    • Победителя выберут болельщики, эксперты РПЛ и канала «Матч Премьер».
    • Докампо и Матвеев – номинальные главные тренеры, фактически «Рубином» и «Краснодаром» руководят Роман Шаронов и Мурад Мусаев соответственно.

    Источник: Страница РПЛ в «ВКонтакте»

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    Сегодня, 18:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +10571

      slavutiq70 42 секунды назад

      Карпин или Парфёнов,,,успехи Семака трудно оценивать всё таки состав Зенита на голову сильней то что имеют Парфёнов и Карпин,,,

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      Рейтинг: +783

      Boeung777 13 минут назад

      Ну, Докампо и Матвеева можно вычеркнуть, они только на бумаге ГТ. По-этому в остатке Семак, Карпин и Парфенов.

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