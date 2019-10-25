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    Докампо: «Проблема «Рубина» в том, что ни один из нападающих не забивает»

    Главный тренер «Рубина» Эдуардо Докампо подвел итоги встречи 14-го тура РПЛ с «Уралом» (0:0).

    «У нас повторяется история: начинаем хорошо, у нас были моменты, но во втором тайме наверно соперник был немного лучше, чем в первом тайме. Футбол состоит из моментов, моменты были и у нас, и у них. Наша проблема в том, что ни один из нападающих не забивает. Надеемся, что все впереди», – отметил Докампо.

    РПЛ. «Рубин» сыграл вничью с «Уралом»

    Источник: официальный сайт «Рубина»

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    25.10.2019 23:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +829

      Spinorr 28 октября 2019, 14:53

      Нападающие не забивают, защитники не защищают, полузащитники ни то ни се: может тренерующие не тренеруют?

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