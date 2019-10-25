Докампо: «Проблема «Рубина» в том, что ни один из нападающих не забивает»

Главный тренер «Рубина» Эдуардо Докампо подвел итоги встречи 14-го тура РПЛ с «Уралом» (0:0).

«У нас повторяется история: начинаем хорошо, у нас были моменты, но во втором тайме наверно соперник был немного лучше, чем в первом тайме. Футбол состоит из моментов, моменты были и у нас, и у них. Наша проблема в том, что ни один из нападающих не забивает. Надеемся, что все впереди», – отметил Докампо.

РПЛ. «Рубин» сыграл вничью с «Уралом»