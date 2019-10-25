В стартовом матче 14-го тура РПЛ «Рубин» сыграл вничью с «Уралом». Встреча завершилась без забитых мячей – 0:0.

После этого матча «Урал» расположился на шестом месте в таблице Премьер-лиги с 18-ю очками. «Рубин» – девятый с 16-ю баллами.

Чемпионат России. РПЛ. 14-й тур

Рубин (Казань) – Урал (Екатеринбург) – 0:0 (0:0)

«Рубин»: Дюпин, Сорокин, Уремович, Плиев, Поярков, Коновалов, Давиташвили (Кварацхелия, 70), Подберезкин, Могилевец, Ташаев, Кьяртанссон (Микелтадзе, 64).

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Поляков, Ароян, Кулаков, Фидлер, Аугустыняк, Эль-Кабир, Бикфалви (Погребняк, 76), Панюков (Димитров, 57), Ильин.

Предупреждения: Плиев, 53; Сорокин, 79; Кварацхелия, 90 – Кулаков, 27; Ильин, 65; Фидлер, 77.

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