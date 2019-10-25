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    РПЛ. «Рубин» сыграл вничью с «Уралом»

    В стартовом матче 14-го тура РПЛ «Рубин» сыграл вничью с «Уралом». Встреча завершилась без забитых мячей – 0:0.

    После этого матча «Урал» расположился на шестом месте в таблице Премьер-лиги с 18-ю очками. «Рубин» – девятый с 16-ю баллами.

    Чемпионат России. РПЛ. 14-й тур

    Рубин (Казань) – Урал (Екатеринбург) – 0:0 (0:0)

    «Рубин»: Дюпин, Сорокин, Уремович, Плиев, Поярков, Коновалов, Давиташвили (Кварацхелия, 70), Подберезкин, Могилевец, Ташаев, Кьяртанссон (Микелтадзе, 64).

    «Урал»: Годзюр, Меркулов, Поляков, Ароян, Кулаков, Фидлер, Аугустыняк, Эль-Кабир, Бикфалви (Погребняк, 76), Панюков (Димитров, 57), Ильин.

    Предупреждения: Плиев, 53; Сорокин, 79; Кварацхелия, 90 – Кулаков, 27; Ильин, 65; Фидлер, 77.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.10.2019 21:24
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +852

      FaTeK1945ru 26 октября 2019, 15:56

      ...обидно,даже дома не выигрываем.

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      Рейтинг: +33895

      VVM1964 25 октября 2019, 21:56

      Кто бы мне сказал в начале чемпионата , что буду внимательно следить за результатами Рубина и Урала (((

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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 25 октября 2019, 21:45

      счет не по игре. голкиперы обеих команд были на высоте.

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      Рейтинг: +829

      Spinorr > Рубинище 25 октября 2019, 22:02

      Вот именно поэтому счёт по игре. По игре вратарей

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