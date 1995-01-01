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    «Зенит» оштрафовали за оскорбительные кричалки фанатов в матче с «Рубином» на 90 тысяч рублей

    Глава КДК РФС Артур Григорянц сообщил, что «Зенит» по итогам игры с «Рубином» (2:1) суммарно оштрафован на 190 тысяч рублей.

    «Фанаты «Зенита» скандировали оскорбительные выражения, за это клуб наказан штрафом в 90 тысяч рублей. Кроме того, болельщики сине-бело-голубых использовали пять пиротехнических изделий, клуб получил штраф еще в 50 тысяч рублей.

    Некоторые болельщики «Зенита» с 80-й по 85-ю минуты сидели на защитном ограждении. Это неправомерные действия со стороны зрителей, которые могут повлечь за собой угрозу здоровью. Второе подобное нарушение для «Зенита» в сезоне, штраф – 50 тысяч рублей.

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак покидал пределы технической зоны, это первое подобное нарушение с его стороны, поэтому он лично оштрафован на 10 тысяч рублей. Главный тренер «Рубина» Докампо также покидал техническую зону, но это уже не первое его нарушение, поэтому наставник казанцев получил штраф в 30 тысяч рублей», – сказал Григорьянц.

    «Спартак» оштрафован за нецензурную кричалку фанатов в адрес Дзюбы на 100 тысяч рублей


    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:47
    Комментарии1
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      Рейтинг: +376

      xkixerx 31 минуту назад

      З аоскорбления Дзюбы, в черный список и не пускать на стадион, за оскорбление других игроков, штраф клубу 90 т.р. С - Справедливость по Русски

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