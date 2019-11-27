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  • «Зенит» оштрафовали за оскорбительные кричалки фанатов в матче с «Рубином» на 90 тысяч рублей

«Зенит» оштрафовали за оскорбительные кричалки фанатов в матче с «Рубином» на 90 тысяч рублей

27 ноября 2019, 16:47
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Глава КДК РФС Артур Григорянц сообщил, что «Зенит» по итогам игры с «Рубином» (2:1) суммарно оштрафован на 190 тысяч рублей.

«Фанаты «Зенита» скандировали оскорбительные выражения, за это клуб наказан штрафом в 90 тысяч рублей. Кроме того, болельщики сине-бело-голубых использовали пять пиротехнических изделий, клуб получил штраф еще в 50 тысяч рублей.

Некоторые болельщики «Зенита» с 80-й по 85-ю минуты сидели на защитном ограждении. Это неправомерные действия со стороны зрителей, которые могут повлечь за собой угрозу здоровью. Второе подобное нарушение для «Зенита» в сезоне, штраф – 50 тысяч рублей.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак покидал пределы технической зоны, это первое подобное нарушение с его стороны, поэтому он лично оштрафован на 10 тысяч рублей. Главный тренер «Рубина» Докампо также покидал техническую зону, но это уже не первое его нарушение, поэтому наставник казанцев получил штраф в 30 тысяч рублей», – сказал Григорьянц.

«Спартак» оштрафован за нецензурную кричалку фанатов в адрес Дзюбы на 100 тысяч рублей


Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Рубин Семак Сергей Докампо Эдуардо
Комментарии (3)
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xkixerx
1574865956
З аоскорбления Дзюбы, в черный список и не пускать на стадион, за оскорбление других игроков, штраф клубу 90 т.р. С - Справедливость по Русски
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алдан2014
1574868150
Не понял,Спартаку сотку штраф ,за аналогичное зениту 90тыщ.Бред
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