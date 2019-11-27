«Спартак» оштрафован за нецензурную кричалку фанатов в адрес Дзюбы на 100 тысяч рублей

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что «Спартак» оштрафован за нецензурную кричалку в адрес форварда «Зенита» Артема Дзюбы в матче 17-го тура РПЛ с «Уралом» (0:0).

«Позиция КДК всегда была непримиримой к матерной брани на стадионах. И не важно, в чей адрес она звучит – игроков, судей или кого-то еще. Нам надо думать о зрителях, пришедших на футбол, среди которых есть женщины и дети. Культура боления должна быть уважительной, иначе развивать футбол не получится. Матч «Урал» – «Спартак» – за оскорбления Артема Дзюбы «Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей.

Начальник команды «Урал» Григорий Иванов за выход за пределы технической зоны – штраф 20 тысяч рублей», – сказал Григорьянц.

Дзюбу также оскорбляли во время последнего матча сборной России против Сан-Марино (5:0).

Форвард – воспитанник «Спартака».

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