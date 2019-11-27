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    «Спартак» оштрафован за нецензурную кричалку фанатов в адрес Дзюбы на 100 тысяч рублей

    Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что «Спартак» оштрафован за нецензурную кричалку в адрес форварда «Зенита» Артема Дзюбы в матче 17-го тура РПЛ с «Уралом» (0:0).

    «Позиция КДК всегда была непримиримой к матерной брани на стадионах. И не важно, в чей адрес она звучит – игроков, судей или кого-то еще. Нам надо думать о зрителях, пришедших на футбол, среди которых есть женщины и дети. Культура боления должна быть уважительной, иначе развивать футбол не получится. Матч «Урал» – «Спартак» – за оскорбления Артема Дзюбы «Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей.

    Начальник команды «Урал» Григорий Иванов за выход за пределы технической зоны – штраф 20 тысяч рублей», – сказал Григорьянц.

    • Дзюбу также оскорбляли во время последнего матча сборной России против Сан-Марино (5:0).
    • Форвард – воспитанник «Спартака».

    Фанаты кричали оскорбительные речевки в адрес Дзюбы на матче «Урал» – «Спартак». РПЛ начала проверку

    «Бизнес Online»: Дзюба пожаловался Прядкину на оскорбления со стороны болельщиков


    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 14:33
    Комментарии21
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      Рейтинг: +3364

      САДЫЧОК 4 минуты назад

      ..А то , что на других кричат и кричали-НЕ ОШТРАФОВАЛ этот КДК , Только , хуже сделали , теперь на всех матчах будут кричать !

      0
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      Рейтинг: +7842

      ufos73 7 минут назад

      Оскорбить бревно стоит стока же, скока 3 раза оскорбить политиков, Путина там, и еще 10к сверху... Странно в Китай древесину продаем за копейки, а внутри страны оно на вес золота оказалось...
      Пора весь футбик переименовывать! Не РФС а Карамзинка, не КДК а палата №6, не судейский корпус, а Прием заказов!

      0
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      Рейтинг: +1176

      playsh 20 минут назад

      Пусть менты работают,штрафуют за сквернословие или в обезьяник тащат,разбираются.А команда причём? Бомжары в красном орали, а чьи они болельщики?

      1
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      Рейтинг: +17

      Питерский кардинал 22 минуты назад

      Пора это клуб закрывать.
      Народная помойка.

      1
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      Рейтинг: +8909

      Диктор 44 минуты назад

      Маразм = клуб оштрафован за правду.И еще уважаемые админы забаньте уже этого Бората достал писать уже на наших страничках и в наших темах.

      2
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      Рейтинг: +1803

      Борат 1 час назад

      на часах четвёртый час
      спартак - раб и п*дopaс!

      1
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      Рейтинг: +19341

      VVM1964 > Борат 55 минут назад

      Браво - ты еще раз продемонстрировал свой уровень .

      1
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      Рейтинг: +1754

      Томик 1 час назад

      Опять клуб наказан, да ещё игравший в гостях. Сколько можно уже? И что, помогает? Кто там нарушал ваши правила или пункты закона? Найдите и покарайте! Только не надо говорить, что это сложно в наше время. Нарушают конкретные люди - наказывайте. Много? Выявляйте зачинщиков - наказывайте их. Хороший штраф отрезвит многих. Или тех, на чьей арене это произошло и кто должен отвечать за порядок. Можно ещё "Зенит" наказать. А что они Дзюбу своего подсовывают для оскорблений - это же ПРОВОКАЦИЯ с их стороны. Ещё и в прессе это раздувают, чтобы не дай бог не забыли про него.

      2
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      Рейтинг: +97

      Ceнит 1 час назад

      Надеюсь 1 мясные сожгут эту позорную баклан арену

      -2
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      Рейтинг: +706

      alarm 1 час назад

      позор хрякам!

      2
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      Рейтинг: +19341

      VVM1964 > alarm 1 час назад

      " попка - дурак ! ", " свободу попугаям ! "

      0
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      Рейтинг: +44

      Semenycch 1 час назад

      Мало! Нужно было еще 3 игры без фанатов!

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      Рейтинг: +555

      ProstoPolzovatel > Semenycch 1 час назад

      Если бы они были до конца последовательны, то можно было бы оштрафовать и саму сборную за нецензурные кричалки ее болельщиков в адрес Дзюбы...Это, конечно, шутка, но кто их знает))

      2
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      Рейтинг: +1754

      Томик > ProstoPolzovatel 23 минуты назад

      Совершенно в рамках их логики.

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