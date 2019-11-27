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  • «Спартак» оштрафован за нецензурную кричалку фанатов в адрес Дзюбы на 100 тысяч рублей

«Спартак» оштрафован за нецензурную кричалку фанатов в адрес Дзюбы на 100 тысяч рублей

27 ноября 2019, 14:33
32

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что «Спартак» оштрафован за нецензурную кричалку в адрес форварда «Зенита» Артема Дзюбы в матче 17-го тура РПЛ с «Уралом» (0:0).

«Позиция КДК всегда была непримиримой к матерной брани на стадионах. И не важно, в чей адрес она звучит – игроков, судей или кого-то еще. Нам надо думать о зрителях, пришедших на футбол, среди которых есть женщины и дети. Культура боления должна быть уважительной, иначе развивать футбол не получится. Матч «Урал» – «Спартак» – за оскорбления Артема Дзюбы «Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей.

Начальник команды «Урал» Григорий Иванов за выход за пределы технической зоны – штраф 20 тысяч рублей», – сказал Григорьянц.

  • Дзюбу также оскорбляли во время последнего матча сборной России против Сан-Марино (5:0).
  • Форвард – воспитанник «Спартака».

Фанаты кричали оскорбительные речевки в адрес Дзюбы на матче «Урал» – «Спартак». РПЛ начала проверку

«Бизнес Online»: Дзюба пожаловался Прядкину на оскорбления со стороны болельщиков


Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Урал Дзюба Артем
Комментарии (32)
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Frankfurt Am Main
1574854626
Ну вот и разобрались! А-то Зюба по кабинетах с заявой разбежался..
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Томик
1574856076
Опять клуб наказан, да ещё игравший в гостях. Сколько можно уже? И что, помогает? Кто там нарушал ваши правила или пункты закона? Найдите и покарайте! Только не надо говорить, что это сложно в наше время. Нарушают конкретные люди - наказывайте. Много? Выявляйте зачинщиков - наказывайте их. Хороший штраф отрезвит многих. Или тех, на чьей арене это произошло и кто должен отвечать за порядок. Можно ещё "Зенит" наказать. А что они Дзюбу своего подсовывают для оскорблений - это же ПРОВОКАЦИЯ с их стороны. Ещё и в прессе это раздувают, чтобы не дай бог не забыли про него.
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Диктор
1574857961
Маразм = клуб оштрафован за правду.И еще уважаемые админы забаньте уже этого Бората достал писать уже на наших страничках и в наших темах.
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ufos73
1574860162
Оскорбить бревно стоит стока же, скока 3 раза оскорбить политиков, Путина там, и еще 10к сверху... Странно в Китай древесину продаем за копейки, а внутри страны оно на вес золота оказалось... Пора весь футбик переименовывать! Не РФС а Карамзинка, не КДК а палата №6, не судейский корпус, а Прием заказов!
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САДЫЧОК
1574860617
..А то , что на других кричат и кричали-НЕ ОШТРАФОВАЛ этот КДК , Только , хуже сделали , теперь на всех матчах будут кричать !..... По ,их тупой логике нужно и сборную нашу оштрафовать ! ..Идиоты !
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Красный май
1574861997
"Нам надо думать о зрителях, пришедших на футбол, среди которых есть женщины и дети." Когда календарь верстают, чтоб в 20-тиградусные морозы играть - на женщин и детей на трибунах пох. Когда пиво хотят на стадион вернуть - на детей пох. А как полено упомянли в кричалке, так все, надо всех срочно спасать. Как уже достала своей некомпетентностью эта камарилья из бегловсити во всех сферах жизни.
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BRO_football
1574865701
А смысл? Как будто от этих штрафов матерных кричалок меньше станет. Да плевать вообще на них. Главное, что штрафы клуб платит, а не сами болельщики. О женщинах и детях они думают... Всем давно ясно, что КДК плевать хотел на дисциплину, для них главное денег побольше собрать.
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BAIv
1574866171
Как всегда пыли напустили, а делать ничего и не думали, руководство мудки сплошные.
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Бриг
1574866870
А что - за нецензурную брань в общественном месте статьи нет? Или на стадионе не считается? Полиция, АУ!
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Граф2019
1574870780
еще раз повторяю!!! а извиниться перед фанатами Спартака он, что не может??? и все сразу бы утихло! цаца какая ! дуб...
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