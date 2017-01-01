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    Тренер «Рубина» Докампо – о разгроме от «Зенита»: Умеем то, что умеем. Поражение пойдет нам на пользу»

    Главный тренер «Рубина» Эдуардо Докампо оценил результат матча десятого тура РПЛ против «Зенита» (0:5). Испанец считает, что поражение пойдет его команде на пользу.

    «Первый пропущенный гол стал очень большим ударом для команды. Есть моменты, которые мы хотим оставить в нашей игре, но, когда играем с сильным соперником, нам очень тяжело.

    Но всe равно не стоит сомневаться в том, что мы делаем, нужно двигаться вперeд. Да, получили большой удар, но, думаю, мы на правильном пути. Не нужно сомневаться в том, что мы делаем, иначе потеряем веру в себя.

    Не факт, что если мы изменим тактику и будем играть от обороны, то будем побеждать. Атакуя, больше шансов забить, чем обороняясь. Это простая математика. Умеем то, что умеем. Это поражение пойдeт нам на пользу», – полагает Докампо.

    Источник: официальный сайт «Рубина»

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    Сегодня, 12:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2621

      Fan Loko mik 9 минут назад

      ДА, да ещё пару таких уроков и ты с пользой для дела поедешь в Испанию......

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1903

      ухоженный крокодил 19 минут назад

      Ваше поражение пойдет нам на пользу.
      =))

      0
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