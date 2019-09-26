Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Сергей Карасев (Москва)
Материалы

Зенит - Рубин

21.09.2019, Суббота, 19:00 мск Санкт-Петербург, стадион Газпром Арена Трансляция: Матч! Премьер Россия. Премьер-лига, 10 тур Зенит - Рубин
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
17 тур
9 декабря, воскресенье 19:00 Зенит 1:2 Рубин
3 тур
13 августа, понедельник 20:00 Рубин 0:1 Зенит
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
16 тур
5 ноября, воскресенье 19:00 Рубин 0:0 Зенит
2 тур
22 июля, суббота 17:30 Зенит 2:1 Рубин
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
21 тур
2 апреля, воскресенье 14:00 Рубин 0:2 Зенит
7 тур
19 сентября, понедельник 19:30 Зенит 4:1 Рубин
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
20 тур
13 марта, воскресенье 19:30 Зенит 4:2 Рубин
6 тур
24 августа, понедельник 19:00 Рубин 1:3 Зенит
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
23 тур
12 апреля, воскресенье 13:30 Зенит 1:1 Рубин
16 тур
3 декабря, среда 17:45 Рубин 0:1 Зенит
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
24 тур
6 апреля, воскресенье 13:30 Зенит 6:2 Рубин
2 тур
21 июля, воскресенье 13:30 Рубин 2:1 Зенит
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
20 тур
10 марта, воскресенье 16:00 Рубин 1:0 Зенит
6 тур
25 августа, суббота 16:00 Зенит 1:2 Рубин
Суперкубок России 2012

14 июля, суббота 16:00 Зенит 0:2 Рубин
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа A
42 тур
2 мая, среда 18:30 Рубин 2:2 Зенит
36 тур
25 марта, воскресенье 16:15 Зенит 1:1 Рубин
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
24 тур
18 сентября, воскресенье 17:00 Рубин 2:3 Зенит
9 тур
15 мая, воскресенье 16:00 Зенит 2:2 Рубин
Россия. Премьер-Лига 2010
29 тур
20 ноября, суббота 14:00 Рубин 2:2 Зенит
15 тур
31 июля, суббота 16:00 Зенит 2:0 Рубин
Россия. Премьер-лига 2009
29 тур
21 ноября, суббота 14:00 Рубин 0:0 Зенит
15 тур
25 июля, суббота 18:45 Зенит 0:0 Рубин
Россия. Премьер-лига 2008
17 тур
10 августа, воскресенье 19:00 Рубин 4:1 Зенит
3 тур
30 марта, воскресенье 18:00 Зенит 1:3 Рубин
Россия. Премьер-лига 2007
24 тур
23 сентября, воскресенье 19:30 Рубин 1:4 Зенит
10 тур
20 мая, воскресенье 14:00 Зенит 2:1 Рубин
Россия. Премьер-лига 2006
24 тур
25 октября, среда 00:00 Рубин 3:0 Зенит
9 тур
14 мая, воскресенье 00:00 Зенит 1:0 Рубин
Россия. Премьер-лига 2005
28 тур
29 октября, суббота 20:00 Зенит 0:1 Рубин
13 тур
26 июня, воскресенье 19:00 Рубин 1:0 Зенит
Россия. Премьер-лига 2004
26 тур
16 октября, суббота 00:00 Рубин 1:1 Зенит
5 тур
7 апреля, среда 00:00 Зенит 4:3 Рубин
Россия. Премьер-лига 2003
26 тур
27 сентября, суббота 00:00 Рубин 1:2 Зенит
5 тур
19 апреля, суббота 00:00 Зенит 1:0 Рубин
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 22 6 2 65:18 +47 72
2. Локомотив 30 16 9 5 41:29 +12 57
3. Краснодар 30 14 10 6 49:30 +19 52
4. ЦСКА 30 14 8 8 43:29 +14 50
5. Ростов 30 12 9 9 45:50 -5 45
6. Динамо М 30 11 8 11 27:30 -3 41
7. Спартак М 30 11 6 13 35:33 +2 39
8. Арсенал Т 30 11 5 14 37:41 -4 38
9. Уфа 30 8 14 8 22:24 -2 38
10. Рубин 30 8 11 11 18:28 -10 35
11. Урал 30 9 8 13 36:53 -17 35
12. Сочи 30 8 9 13 40:39 +1 33
13. Ахмат 30 7 10 13 27:46 -19 31
14. Тамбов 30 9 4 17 37:41 -4 31
15. Крылья Советов 30 8 7 15 33:40 -7 31
16. Оренбург 30 7 6 17 28:52 -24 27
...
  • ...
    Рейтинг: +374

    zaichkin777@gmail.com 21 сентября 2019, 22:47

    У Зенита тоже спонсор сеть магазинов ПЯТЁРОЧКА?

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +241

    Moveton 21 сентября 2019, 21:37

    Счёт с 5ю мячами становиться популярным среди российских клубов)

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +2653

    пряник929 21 сентября 2019, 21:00

    Неожиданно...

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +804

    Dizgen 21 сентября 2019, 20:57

    ан нет 5-0

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +804

    Dizgen 21 сентября 2019, 20:55

    6-0 печаль

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +804

    Dizgen 21 сентября 2019, 20:52

    какая боль 5-0

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +586

    Ёжик в тумане 21 сентября 2019, 20:34

    Рубину сегодня не повезло!Вряд ли можно два мяча отыграть,но время ещё есть .Вперёд Рубин !Сделайте чудо сравняйте счёт. Не дайте занять 1 место в турнирной таблице Зениту

    -1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +1460

    Mariner > Ёжик в тумане 21 сентября 2019, 21:01

    Я научу комментировать тебя детка, смотри как правильно: чемпион страны с лёгкость подтвердил свой статус разгромив в пух и прах одного из аутсайдеров. Пожелаем успехов величайшему клубу в истории России удачи в будущих матчах, особенно в Лиге Чемпионов, ибо если не Зенит - то кто?! Я уже купил билеты на Зенит : Бенфика, а вы?

    -1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +586

    Ёжик в тумане 21 сентября 2019, 20:31

    трансляция https://sportivnyj-obzornyk.ru/zenit-rubin-pryamaya-translyaciya-21-09-2019-smotret-onlajn-besplatno/

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +586

    Ёжик в тумане 21 сентября 2019, 20:29

    Я думала,что в игре Зенит Рубин будет больше голов.Время ещё есть может кто нибудь ещё забьёт Другая игра Тамбов Ростов просто огонь.Тамбов проигрывал но умудрился отыграться и забить два гола!

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1460

    Mariner 21 сентября 2019, 20:27

    Блин, чемпион страны + самый популярный клуб играет против довольно крепкого и известного клуба, а у бомбардира даже трансы нет... Тьфу на вас.

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +1460

    Mariner > Фанат Рубина 21 сентября 2019, 20:30

    Да не, Рубин не ссаный, норм клуб, ты чего. А спартак... Не живи прошлым. Когда-то да, Спам был популярен, но не теперь. Тогда спартак даже не вредил стране и не сливал ежегодно еврокубки.

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 