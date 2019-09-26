Зенит - Рубин

У Зенита тоже спонсор сеть магазинов ПЯТЁРОЧКА?
|17 тур
|9 декабря, воскресенье
|19:00
|Зенит
|1:2
|Рубин
|3 тур
|13 августа, понедельник
|20:00
|Рубин
|0:1
|Зенит
|17 тур
|9 декабря, воскресенье
|19:00
|Зенит
|1:2
|Рубин
|3 тур
|13 августа, понедельник
|20:00
|Рубин
|0:1
|Зенит
|21 тур
|2 апреля, воскресенье
|14:00
|Рубин
|0:2
|Зенит
|7 тур
|19 сентября, понедельник
|19:30
|Зенит
|4:1
|Рубин
|20 тур
|13 марта, воскресенье
|19:30
|Зенит
|4:2
|Рубин
|6 тур
|24 августа, понедельник
|19:00
|Рубин
|1:3
|Зенит
|24 тур
|18 сентября, воскресенье
|17:00
|Рубин
|2:3
|Зенит
|9 тур
|15 мая, воскресенье
|16:00
|Зенит
|2:2
|Рубин
|17 тур
|10 августа, воскресенье
|19:00
|Рубин
|4:1
|Зенит
|3 тур
|30 марта, воскресенье
|18:00
|Зенит
|1:3
|Рубин
|24 тур
|23 сентября, воскресенье
|19:30
|Рубин
|1:4
|Зенит
|10 тур
|20 мая, воскресенье
|14:00
|Зенит
|2:1
|Рубин
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зенит
|30
|22
|6
|2
|65:18
|+47
|72
|2.
|Локомотив
|30
|16
|9
|5
|41:29
|+12
|57
|3.
|Краснодар
|30
|14
|10
|6
|49:30
|+19
|52
|4.
|ЦСКА
|30
|14
|8
|8
|43:29
|+14
|50
|5.
|Ростов
|30
|12
|9
|9
|45:50
|-5
|45
|6.
|Динамо М
|30
|11
|8
|11
|27:30
|-3
|41
|7.
|Спартак М
|30
|11
|6
|13
|35:33
|+2
|39
|8.
|Арсенал Т
|30
|11
|5
|14
|37:41
|-4
|38
|9.
|Уфа
|30
|8
|14
|8
|22:24
|-2
|38
|10.
|Рубин
|30
|8
|11
|11
|18:28
|-10
|35
|11.
|Урал
|30
|9
|8
|13
|36:53
|-17
|35
|12.
|Сочи
|30
|8
|9
|13
|40:39
|+1
|33
|13.
|Ахмат
|30
|7
|10
|13
|27:46
|-19
|31
|14.
|Тамбов
|30
|9
|4
|17
|37:41
|-4
|31
|15.
|Крылья Советов
|30
|8
|7
|15
|33:40
|-7
|31
|16.
|Оренбург
|30
|7
|6
|17
|28:52
|-24
|27
У Зенита тоже спонсор сеть магазинов ПЯТЁРОЧКА?
Рубину сегодня не повезло!Вряд ли можно два мяча отыграть,но время ещё есть .Вперёд Рубин !Сделайте чудо сравняйте счёт. Не дайте занять 1 место в турнирной таблице Зениту
Я научу комментировать тебя детка, смотри как правильно: чемпион страны с лёгкость подтвердил свой статус разгромив в пух и прах одного из аутсайдеров. Пожелаем успехов величайшему клубу в истории России удачи в будущих матчах, особенно в Лиге Чемпионов, ибо если не Зенит - то кто?! Я уже купил билеты на Зенит : Бенфика, а вы?
трансляция https://sportivnyj-obzornyk.ru/zenit-rubin-pryamaya-translyaciya-21-09-2019-smotret-onlajn-besplatno/
Я думала,что в игре Зенит Рубин будет больше голов.Время ещё есть может кто нибудь ещё забьёт Другая игра Тамбов Ростов просто огонь.Тамбов проигрывал но умудрился отыграться и забить два гола!
Блин, чемпион страны + самый популярный клуб играет против довольно крепкого и известного клуба, а у бомбардира даже трансы нет... Тьфу на вас.
Да не, Рубин не ссаный, норм клуб, ты чего. А спартак... Не живи прошлым. Когда-то да, Спам был популярен, но не теперь. Тогда спартак даже не вредил стране и не сливал ежегодно еврокубки.