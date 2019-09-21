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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Рубин
Зенит - Рубин: обзор матча 21 сентября 2019
Зенит
21.09.2019, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 10 тур
5 : 0
Завершен
Рубин
58'
Б. Иванович
65'
А. Сутормин
75'
А. Сутормин
82'
Р. Мак
87'
О. Шатов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Рубин
90'
+4
Желтая карточка
П. Могилевец
ГОЛ! 5:0!
О. Шатов
87'
ГОЛ! 4:0!
Р. Мак
Пас отдал
А. Дзюба
82'
Замена
М. Краневиттер
️️️️
В. Барриос
78'
77'
Замена
Б. Микелтадзе
️️️️
В. Кьяртанссон
Замена
Р. Мак
️️️️
Д. Кузяев
76'
ГОЛ! 3:0!
А. Сутормин
Пас отдал
А. Дзюба
75'
71'
Замена
В. Подберезкин
️️️️
А. Ташаев
ГОЛ! 2:0!
А. Сутормин
Пас отдал
М. Оздоев
65'
ГОЛ! 1:0!
Б. Иванович
Пас отдал
О. Шатов
58'
56'
Замена
Х. Кварацхелия
️️️️
Е. Башкиров
Замена
А. Сутормин
️️️️
С. Дриусси
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
99
Андрей Лунев
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
27
Олег Шатов
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Рубин
99
Юрий Дюпин
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
44
Евгений Башкиров
ОП
94
Олег Данченко
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
88
Александр Ташаев
ПВ
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Докампо
Зенит
78
Александр Васютин
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
71
Йордан Осорио
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
5
Матиас Краневиттер
ОП
Рубин
93
Алексей Городовой
ВР
32
Иван Коновалов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
7
Николай Кипиани
ЛВ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
8
Камиль Закиров
ЦП
59
Никита Макаров
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
20
Евгений Марков
ЦФ
99
Бека Микелтадзе
ЦФ
4-1-3-1-1
99
Лунев
3
Дуглас Сантос
20
Иванович
44
Ракицкий
8
Смольников
5
Барриос
27
Шатов
21
Оздоев
14
Кузяев
9
Дриусси
22
Дзюба
3-1-3-2-1
99
Дюпин
22
Уремович
15
Плиев
29
Денисов
44
Башкиров
94
Данченко
17
Коновалов
28
Могилевец
88
Ташаев
17
Зуев
9
Кьяртанссон
9
Дриусси
11
Сутормин
11
Сутормин
9
Дриусси
5
Барриос
5
Краневиттер
5
Краневиттер
5
Барриос
14
Кузяев
21
Мак
21
Мак
14
Кузяев
88
Ташаев
92
Подберезкин
92
Подберезкин
88
Ташаев
44
Башкиров
7
Кварацхелия
7
Кварацхелия
44
Башкиров
9
Кьяртанссон
99
Микелтадзе
99
Микелтадзе
9
Кьяртанссон
Остались в запасе
Зенит
Рубин
78
Александр Васютин
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
71
Йордан Осорио
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
Главный тренер
Сергей Семак
8
Камиль Закиров
ЦП
7
Николай Кипиани
ЛВ
93
Алексей Городовой
ВР
59
Никита Макаров
ЦП
32
Иван Коновалов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Докампо
Остались в запасе
78
Александр Васютин
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
71
Йордан Осорио
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
Остались в запасе
8
Камиль Закиров
ЦП
7
Николай Кипиани
ЛВ
93
Алексей Городовой
ВР
59
Никита Макаров
ЦП
32
Иван Коновалов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Эдуардо Докампо
Статистика матча Зенит - Рубин
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Рубин
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
- : -
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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