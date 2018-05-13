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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Уфа - Тосно
Уфа - Тосно: обзор матча 13 мая 2018
Уфа
13.05.2018, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 30 тур
5 : 0
Завершен
Тосно
30'
Д. Живоглядов
32'
Д. Сысуев
50'
С. Игбун
81'
И. Пауревич
84'
Д. Живоглядов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа - Тосно
Желтая карточка
Н. Сафрониди
88'
Желтая карточка
Д. Живоглядов
85'
ГОЛ! 5:0!
Д. Живоглядов
Пас отдал
И. Обляков
84'
Замена
Н. Сафрониди
️️️️
П. Аликин
84'
ГОЛ! 4:0!
И. Пауревич
Пас отдал
С. Игбун
81'
Замена
А. Засеев
️️️️
Д. Тумасян
79'
72'
Замена
Н. Труйич
️️️️
А. Скворцов
63'
Замена
И. Жигулев
️️️️
Т. Маргасов
Желтая карточка
Д. Тумасян
52'
ГОЛ! 3:0!
С. Игбун
Пас отдал
И. Пауревич
50'
48'
Желтая карточка
А. Скворцов
46'
Замена
Г. Мелкадзе
️️️️
А. Карницкий
Замена
К. Карп
️️️️
Д. Сысуев
43'
ГОЛ! 2:0!
Д. Сысуев
Пас отдал
И. Пауревич
32'
ГОЛ! 1:0!
Д. Живоглядов
30'
29'
Желтая карточка
Н. Роша
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
29
Иван Пауревич
ОП
10
Веролюб Салатич
ЦП
10
Иван Обляков
АП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Тосно
1
Давид Юрченко
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
20
Раде Дугалич
ЦЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
14
Александр Карницкий
ЦП
4
Марко Полетанович
ЦП
11
Рикардиньо
АП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
5
Нуну Роша
ЦФ
Уфа
40
Алексей Чернов
ВР
88
Гиорги Шелия
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
57
Вячеслав Кротов
АП
7
Кеинде Фатай
ЦФ
Тосно
1
Михаил Опарин
ВР
5
Неманья Мьюшкович
ЦЗ
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
10
Илья Жигулев
ЦП
11
Александр Макаров
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
77
Никола Труйич
ЦФ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
3-3-1-1-2
31
Беленов
24
Неделчару
34
Тумасян
3
Аликин
5
Йокич
29
Пауревич
27
Живоглядов
10
Салатич
10
Обляков
44
Игбун
8
Сысуев
4-3-1-2
1
Юрченко
34
Маргасов
20
Дугалич
25
Буйволов
23
Чернов
14
Карницкий
4
Полетанович
21
Галиулин
11
Рикардиньо
5
Роша
92
Скворцов
3
Аликин
70
Сафрониди
70
Сафрониди
3
Аликин
8
Сысуев
55
Карп
55
Карп
8
Сысуев
34
Тумасян
13
Засеев
13
Засеев
34
Тумасян
34
Маргасов
10
Жигулев
10
Жигулев
34
Маргасов
92
Скворцов
77
Труйич
77
Труйич
92
Скворцов
14
Карницкий
77
Мелкадзе
77
Мелкадзе
14
Карницкий
Остались в запасе
Уфа
Тосно
57
Вячеслав Кротов
АП
40
Алексей Чернов
ВР
88
Гиорги Шелия
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
7
Кеинде Фатай
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
5
Неманья Мьюшкович
ЦЗ
1
Михаил Опарин
ВР
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
11
Александр Макаров
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
Остались в запасе
57
Вячеслав Кротов
АП
40
Алексей Чернов
ВР
88
Гиорги Шелия
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
7
Кеинде Фатай
ЦФ
Остались в запасе
5
Неманья Мьюшкович
ЦЗ
1
Михаил Опарин
ВР
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
11
Александр Макаров
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Уфа - Тосно
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Тосно
Россия. Кубок, 1/16 финала
Тосно
0 : 0
12.08.2026
Череповец
Россия. Кубок, 1/32 финала
Кировец-Восхождение
0 : 3
29.07.2026
Тосно
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Уфа
5 : 0
13.05.2018
Тосно
Россия. Кубок, Финал
Тосно
2 : 1
09.05.2018
Авангард
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Тосно
1 : 2
05.05.2018
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
Нефтяник
Где смотреть матч:
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