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Александр Макаров
Александр Макаров
Завершил карьеру
24 апреля 1996 (30)
#11 | Нападающий
177 см | 68 кг
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Бывший игрок ЦСКА раскрыл свою зарплату в клубе
2025.02.28 13:05
1
Бывший футболист ЦСКА Макаров завершил карьеру в 24 года
2021.02.02 20:58
1
Полузащитник ЦСКА Макаров перешел в «Авангард»
2019.08.31 09:39
6
ЦСКА отдаст Гордюшенко в аренду в «Тюмень», Макарова – в «Авангард»
2019.01.11 09:27
1
Эрнандес и Макаров участвовали в командных упражнениях на тренировке ЦСКА, но работали с ограничениями
2018.10.25 15:58
6
Макаров рад вернуться в «Тосно»
2018.02.24 08:42
ЦСКА объявил о трансфере Макарова в «Тосно»
2018.02.09 20:48
3
Генеральный директор «Тосно»: «Взяли в аренду Макарова из ЦСКА»
2018.02.09 17:12
Макаров: «Пока я еще не перешел из ЦСКА в «Тосно, но все идет к этому»
2018.02.05 13:37
1
Макаров может перейти из ЦСКА в московское «Динамо»
2017.12.07 15:45
6
Дзагоев вернулся в общую группу ЦСКА
2017.10.26 16:28
13
Гончаренко не отпустил Макарова в другую команду
2017.08.11 10:29
5
Парфенов: «Макаров готов вернуться в «Тосно» из ЦСКА»
2017.07.29 07:39
На днях ЦСКА даст ответ «Тосно» по поводу аренды Макарова
2017.07.10 18:34
1
Хавбек ЦСКА Макаров может вновь оправиться в аренду в «Тосно»
2017.07.08 16:20
2
Макаров: «Головин сказал, что ждет моего возвращения в ЦСКА»
2017.04.17 13:18
2
Макаров: «Переход в «Зенит»? Конкретики пока никакой нет»
2017.04.11 07:17
4
В ЦСКА рассчитывают на Макарова и Чернова в следующем сезоне
2017.04.07 10:56
4
ЦСКА рассчитывает на Макарова после возвращения из аренды в «Тосно»
2017.04.05 15:48
3
Полузащитник ЦСКА Макаров заинтересовал «Зенит»
2017.04.05 10:42
9
Макаров: «Для «Тосно» матч против «Факела» очень важен, нужно увеличивать отрыв»
2016.11.17 18:57
1
Яровинский: «Не исключено, что молодые игроки ЦСКА отправятся в аренду»
2015.12.22 19:18
5
Юношеская ЛУ. ЦСКА разгромил «Манчестер Юнайтед»
2015.10.21 16:26
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