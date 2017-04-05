Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Полузащитник ЦСКА Макаров заинтересовал «Зенит»

    Полузащитник «Тосно» Александр Макаров, трансферные права на которого принадлежат ЦСКА, входит в сферу интересов «Зенита». 20-летний игрок является чемпионом Европы-2013 в составе юношеской сборной России.

    В прошедшее зимнее трансферное окно «Тосно» делал ЦСКА предложение о полноценном выкупе футболиста, но в столичном клубе отказались идти на такую сделку. Армейцы летом готовы вернуть Макарова в Москву, чтобы попробовать его в основной команде.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.04.2017 10:42
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 7 апреля 2017, 17:11

      ФК "Тосно" хотел выкупить у ЦСКА А. Макарова для перепродажи потом Зениту и наварить себе деньжат.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5179

      Каратель 5 апреля 2017, 17:47

      вопрос к президенту зины:" а где воспитанники зинаидовской акамедии?"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -101

      polyshuk23 5 апреля 2017, 16:59

      Если перейдет а зянит то прощай карьера ,вспомнить соловьева тоже купили и парень по прощался с карьерой

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 5 апреля 2017, 13:55

      Армейцы правильно делают, что вернут А. Макарова в ЦСКА и будут его вводить
      в основной состав.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +581

      Чеба 5 апреля 2017, 12:26

      Эти любят проституток покупать)

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +192

      LINED 5 апреля 2017, 11:18

      Если они его в тосно не отдали, то с чего бы им принципиальному сопернику отдавать его?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +793

      Dimonadze > LINED 5 апреля 2017, 12:27

      Деньги разные

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +174

      Amalyy912 5 апреля 2017, 11:05

      оставьте парня в тосно еще на годик хотя бы в аренде!!и увидите как он в премьерке играет!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Amalyy912 7 апреля 2017, 17:00

      Его и в ПФК ЦСКА увидят как он в премьер-лиге заиграет.

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11