Полузащитник ЦСКА Макаров заинтересовал «Зенит»

Полузащитник «Тосно» Александр Макаров, трансферные права на которого принадлежат ЦСКА, входит в сферу интересов «Зенита». 20-летний игрок является чемпионом Европы-2013 в составе юношеской сборной России.

В прошедшее зимнее трансферное окно «Тосно» делал ЦСКА предложение о полноценном выкупе футболиста, но в столичном клубе отказались идти на такую сделку. Армейцы летом готовы вернуть Макарова в Москву, чтобы попробовать его в основной команде.