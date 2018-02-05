Макаров: «Пока я еще не перешел из ЦСКА в «Тосно, но все идет к этому»

Полузащитник ЦСКА Алекснадр Макаров прокомментировал возможный переход в «Тосно».

«Пока нельзя на сто процентов говорить, что я снова стал игроком «Тосно», но все идет именно к этому. Желание у меня большое, очень хочу играть и приносить пользу команде.

Руководство ЦСКА готово отпустить меня в аренду, «Тосно» для меня вторая семья, где все знакомо, и знаю, что на меня там рассчитывают. Финансовая ситуация в клубе не смущает. Во-первых, уверен, что руководство «Тосно» разберется с этим вопросом, а во-вторых, мне сейчас нужно сконцентрироваться на игре и помочь команде сохранить прописку в Премьер-Лиге», — сказал Макаров.

Напомним, что Макаров выступал за «Тосно» в прошлом сезоне. Сейчас клубы ведут переговоры об аренде.