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    Макаров: «Пока я еще не перешел из ЦСКА в «Тосно, но все идет к этому»

    Полузащитник ЦСКА Алекснадр Макаров прокомментировал возможный переход в «Тосно».

    «Пока нельзя на сто процентов говорить, что я снова стал игроком «Тосно», но все идет именно к этому. Желание у меня большое, очень хочу играть и приносить пользу команде.

    Руководство ЦСКА готово отпустить меня в аренду, «Тосно» для меня вторая семья, где все знакомо, и знаю, что на меня там рассчитывают. Финансовая ситуация в клубе не смущает. Во-первых, уверен, что руководство «Тосно» разберется с этим вопросом, а во-вторых, мне сейчас нужно сконцентрироваться на игре и помочь команде сохранить прописку в Премьер-Лиге», — сказал Макаров.

    Напомним, что Макаров выступал за «Тосно» в прошлом сезоне. Сейчас клубы ведут переговоры об аренде.

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.02.2018 13:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 5 февраля 2018, 16:02

      Можно подумать, что только от Макарова зависит, останется Тосно в премьер- лиге или нет.

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