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  • Макаров: «Пока я еще не перешел из ЦСКА в «Тосно, но все идет к этому»

Макаров: «Пока я еще не перешел из ЦСКА в «Тосно, но все идет к этому»

5 февраля 2018, 13:37
1

Полузащитник ЦСКА Алекснадр Макаров прокомментировал возможный переход в «Тосно».

«Пока нельзя на сто процентов говорить, что я снова стал игроком «Тосно», но все идет именно к этому. Желание у меня большое, очень хочу играть и приносить пользу команде.

Руководство ЦСКА готово отпустить меня в аренду, «Тосно» для меня вторая семья, где все знакомо, и знаю, что на меня там рассчитывают. Финансовая ситуация в клубе не смущает. Во-первых, уверен, что руководство «Тосно» разберется с этим вопросом, а во-вторых, мне сейчас нужно сконцентрироваться на игре и помочь команде сохранить прописку в Премьер-Лиге», — сказал Макаров.

Напомним, что Макаров выступал за «Тосно» в прошлом сезоне. Сейчас клубы ведут переговоры об аренде.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Тосно ЦСКА Макаров Александр
Комментарии (1)
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vladimir-7
1517835728
Можно подумать, что только от Макарова зависит, останется Тосно в премьер- лиге или нет.
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