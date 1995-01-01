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    Бывший футболист ЦСКА Макаров завершил карьеру в 24 года

    Бывший полузащитник ЦСКА Александр Макаров завершил карьеру в 24 года. Об этом сообщил экс-защитник армейцев Никита Чернов.

    «Куда пропал Макаров? В «Чертаново». Тренер. Да, он моего года, 1996-го. 24 года всего. Но замучили травмы, устал с ними бороться. У него «кресты» были, и «пахи», и «галики». Видимо, решил, что не хочет больше играть через боль.

    Попросил у директора «Чертаново» Ларина помочь с тренерской работой – тот не отказал. Теперь с детишками возится, набирается опыта», – цитирует Чернова «Чемпионат».

    • Макаров – воспитанник ЦСКА.
    • За московский клуб он провел один матч.
    • Последний клуб Макарова – курский «Авангард».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 20:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +99

      Ray Coach 1 час назад

      Там Макаров по ссылке 78 года

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