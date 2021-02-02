Бывший футболист ЦСКА Макаров завершил карьеру в 24 года

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Макаров завершил карьеру в 24 года. Об этом сообщил экс-защитник армейцев Никита Чернов.

«Куда пропал Макаров? В «Чертаново». Тренер. Да, он моего года, 1996-го. 24 года всего. Но замучили травмы, устал с ними бороться. У него «кресты» были, и «пахи», и «галики». Видимо, решил, что не хочет больше играть через боль.

Попросил у директора «Чертаново» Ларина помочь с тренерской работой – тот не отказал. Теперь с детишками возится, набирается опыта», – цитирует Чернова «Чемпионат».