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    Полузащитник ЦСКА Макаров перешел в «Авангард»

    ЦСКА на своем официальном сайте объявил о переходе полузащитника Александра Макарова в «Авангард».

    Сумма трансфера пока неизвестна. Условия личного контракта 23-летнего футболиста с курским клубом также не разглашаются.

    • Макаров – воспитанник ЦСКА.
    • За «Авангард» хавбек уже выступал во второй половине прошлого сезона на правах аренды.
    • Сейчас игрок восстанавливается после разрыва передней крестообразной связки колена.
    • Его рыночная стоимость – 400 тысяч евро.

    Источник: Официальный сайт ЦСКА

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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +11430

      bset 58 минут назад

      Гинер опять нахимичил. Продал за 400 тысяч травмированного игрока и купил за 400 тысяч защитника, на которого возлагаются надежды.

      0
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      ...
      Рейтинг: +639

      shikari__ > bset 48 минут назад

      ну вряд ли его травмированного продали за 400 тысяч

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      Рейтинг: +9416

      vladimir-7 1 час назад

      Это полноценный трансфер?

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      Рейтинг: +639

      shikari__ > vladimir-7 1 час назад

      да

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      Рейтинг: +9416

      vladimir-7 > shikari__ 1 час назад

      Спасибо.

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