Полузащитник ЦСКА Макаров перешел в «Авангард»

Гинер опять нахимичил. Продал за 400 тысяч травмированного игрока и купил за 400 тысяч защитника, на которого возлагаются надежды.
ЦСКА на своем официальном сайте объявил о переходе полузащитника Александра Макарова в «Авангард».
Сумма трансфера пока неизвестна. Условия личного контракта 23-летнего футболиста с курским клубом также не разглашаются.
- Макаров – воспитанник ЦСКА.
- За «Авангард» хавбек уже выступал во второй половине прошлого сезона на правах аренды.
- Сейчас игрок восстанавливается после разрыва передней крестообразной связки колена.
- Его рыночная стоимость – 400 тысяч евро.