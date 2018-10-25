Эрнандес и Макаров участвовали в командных упражнениях на тренировке ЦСКА, но работали с ограничениями

Пресс-служба ЦСКА сообщила, как проходит восстановление травмированных футболистов.

Полузащитник Яка Бийол сегодня приступил к работе в общей группе без ограничений. Ранее словенец вернулся с повреждением из расположения своей национальной сборной.

С четверга в командных упражнениях принимают участие хавбек Александр Макаров и нападающий Абель Эрнандес, но пока они работают с ограничениями.

Защитник Георгий Щенников и и полузащитник Кристиян Бистрович занимаются с мячом на поле. Защитник Виктор Васин продолжает восстанавливаться по индивидуальной программе после разрыва крестообразной связки, полученной в феврале этого года.