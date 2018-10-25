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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Эрнандес и Макаров участвовали в командных упражнениях на тренировке ЦСКА, но работали с ограничениями

    Пресс-служба ЦСКА сообщила, как проходит восстановление травмированных футболистов.

    Полузащитник Яка Бийол сегодня приступил к работе в общей группе без ограничений. Ранее словенец вернулся с повреждением из расположения своей национальной сборной.

    С четверга в командных упражнениях принимают участие хавбек Александр Макаров и нападающий Абель Эрнандес, но пока они работают с ограничениями.

    Защитник Георгий Щенников и и полузащитник Кристиян Бистрович занимаются с мячом на поле. Защитник Виктор Васин продолжает восстанавливаться по индивидуальной программе после разрыва крестообразной связки, полученной в феврале этого года.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    25.10.2018 15:58
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 25 октября 2018, 19:36

      Блин, про Эрнандеса разговор был о 4 неделях восстановления, а уже больше месяца прошло. Да и Васин че-то все никак не восстановится

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      Рейтинг: +25

      Cska-ЧМ > Lester84 25 октября 2018, 21:19

      Не форсируют...

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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 25 октября 2018, 18:13

      Кучаев раньше восстановился. А Васин почти года останавливаться будет? Они с Джикия почти одновременно сломались. Джикия уже играет пару месяцев.

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      Рейтинг: +25

      Cska-ЧМ > Отчаянный Пердун 25 октября 2018, 21:20

      Возраст влияет

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      Рейтинг: +25022

      bset 25 октября 2018, 16:01

      Чет Васин долго восстанавливается. И где Кучаев? Вроде уже начинал заниматься.

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      Рейтинг: +25

      Cska-ЧМ > bset 25 октября 2018, 21:19

      Кучаев - в обще группе

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