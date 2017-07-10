На днях ЦСКА даст ответ «Тосно» по поводу аренды Макарова

Будущее полузащитника ЦСКА Александра Макарова прояснится в ближайшие дни. Главный тренер армейцев Виктор Гончаренко должен решить, оставить ли 21-летнего игрока в команде или отпустить его в «Тосно». Клуб из Ленинградской области уже направил запрос красно-синим по поводу годичной аренды хавбека.

Сам футболист проявляет желание вернуться в «Тосно», за который он уже выступал в прошлом сезоне и завоевал вместе с ним путевку в РФПЛ. Макаров считает, что там он получит больше игровой практики.