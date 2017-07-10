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    На днях ЦСКА даст ответ «Тосно» по поводу аренды Макарова

    Будущее полузащитника ЦСКА Александра Макарова прояснится в ближайшие дни. Главный тренер армейцев Виктор Гончаренко должен решить, оставить ли 21-летнего игрока в команде или отпустить его в «Тосно». Клуб из Ленинградской области уже направил запрос красно-синим по поводу годичной аренды хавбека.

    Сам футболист проявляет желание вернуться в «Тосно», за который он уже выступал в прошлом сезоне и завоевал вместе с ним путевку в РФПЛ. Макаров считает, что там он получит больше игровой практики.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.07.2017 18:34
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 11 июля 2017, 13:18

      Макаров правильно думает, пока ему трудно будет занять место в основе ЦСКА.

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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 10 июля 2017, 21:05

      Точно, что ему в Тосно не тошно?

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