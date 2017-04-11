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    Макаров: «Переход в «Зенит»? Конкретики пока никакой нет»

    Нападающий «Тосно» Александр Макаров прокомментировал информацию об интересе со стороны «Зенита». Напомним, что права на 20-летнего форварда принадлежат ЦСКА. Ранее в армейском клубе заявили, что рассчитывают на игрока в следующем сезоне.

    – Наверняка читали о том, что вами интересуется «Зенит». Удивились?

    – Да, удивился, конечно. Не знал об этом, только определенные слухи доходили. Но конкретики пока никакой нет.

    – В конце мая заканчивается ваша аренда. Хотите вернуться в ЦСКА?

    – Да, и агент говорит, что ЦСКА на меня рассчитывает. Посмотрим, оставят ли меня на сборы основной команды. Спортивный директор армейцев Олег Яровинский отмечал, что за мной следят. Если не получится в ЦСКА – вернулся бы в «Тосно», чтобы играть в Премьер-лиге. Команда готова играть в РФПЛ, «Тосно» будет там выглядеть достойно.

    В нынешнем розыгрыше ФНЛ Макаров забил три гола в 13 матчах.

    Источник: «Советский спорт»

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    11.04.2017 07:17
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 12 апреля 2017, 07:30

      Надо не Макарова, а Ильина брать из Урала. Вот тот точно свой парень, новый Саша Кержаков!

      1
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 11 апреля 2017, 11:15

      не чего молодЕжь разбазаривать, в родные пенаты возвращать надо...

      0
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      Рейтинг: +88

      Valera-Verim 11 апреля 2017, 09:28

      давай макарик,не посрами ЕРШОВ.

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 11 апреля 2017, 08:50

      теперь то точно его ЦСКА возьмет лишь бы Зениту не достался и может быть у Гончаренко он и заиграет

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