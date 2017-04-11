Макаров: «Переход в «Зенит»? Конкретики пока никакой нет»

Нападающий «Тосно» Александр Макаров прокомментировал информацию об интересе со стороны «Зенита». Напомним, что права на 20-летнего форварда принадлежат ЦСКА. Ранее в армейском клубе заявили, что рассчитывают на игрока в следующем сезоне.

– Наверняка читали о том, что вами интересуется «Зенит». Удивились?

– Да, удивился, конечно. Не знал об этом, только определенные слухи доходили. Но конкретики пока никакой нет.

– В конце мая заканчивается ваша аренда. Хотите вернуться в ЦСКА?

– Да, и агент говорит, что ЦСКА на меня рассчитывает. Посмотрим, оставят ли меня на сборы основной команды. Спортивный директор армейцев Олег Яровинский отмечал, что за мной следят. Если не получится в ЦСКА – вернулся бы в «Тосно», чтобы играть в Премьер-лиге. Команда готова играть в РФПЛ, «Тосно» будет там выглядеть достойно.

В нынешнем розыгрыше ФНЛ Макаров забил три гола в 13 матчах.