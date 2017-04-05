ЦСКА рассчитывает на Макарова после возвращения из аренды в «Тосно»

Спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский прокомментировал информацию, согласно которой нападающий Александр Макаров, выступающий на правах аренды в «Тосно», может перейти в «Зенит».

«Никаких предложений по Макарову в клуб не поступало. До конца сезона игрок находится в «Тосно», а после мы на него очень рассчитываем, при этом речь идет не о молодежной команде, а о взрослой. Конечно, ему никто не гарантирует место в основном составе сразу, так как у нас высокая конкуренция, но мы безусловно рассчитываем на Сашу», – сказал функционер.

В текущем сезоне на счету Макарова 13 матчей и два гола. «Тосно» располагается на второй строчке в турнирной таблице ФНЛ.