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    ЦСКА рассчитывает на Макарова после возвращения из аренды в «Тосно»

    Спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский прокомментировал информацию, согласно которой нападающий Александр Макаров, выступающий на правах аренды в «Тосно», может перейти в «Зенит».

    «Никаких предложений по Макарову в клуб не поступало. До конца сезона игрок находится в «Тосно», а после мы на него очень рассчитываем, при этом речь идет не о молодежной команде, а о взрослой. Конечно, ему никто не гарантирует место в основном составе сразу, так как у нас высокая конкуренция, но мы безусловно рассчитываем на Сашу», – сказал функционер.

    В текущем сезоне на счету Макарова 13 матчей и два гола. «Тосно» располагается на второй строчке в турнирной таблице ФНЛ.

    Источник: ТАСС

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    05.04.2017 15:48
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 9 апреля 2017, 06:36

      на макарова расщитывают потомучто 2 гола забил а на панченко нет . А тот 22 заколотил и его продали:-)

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      Рейтинг: +244

      kara-mba 5 апреля 2017, 19:33

      Лучше в Тосно играть чем в ЦСКА на лавке сидеть.

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      Рейтинг: +631

      pegas1276 5 апреля 2017, 17:50

      и это правильно, не чего молодежь разбазаривать...

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