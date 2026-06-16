Московский клуб расстался с хавбеком из Беларуси

Полузащитник Александр Гуз расторг контракт с «Торпедо».

Игрок с февраля этого года выступал на правах аренды в Беларуси за СКА-1938.

Сообщается, что комитет по статусу и переходам футболистов Белорусской федерации футбола разрешил заявку игрока за СКА-1938 вне регистрационного периода.

При вынесении данного решения было учтено подтверждение в системе ФИФА факта прекращения трансферного соглашения о переходе 22-летнего Гуза на условиях аренды из «Торпедо» и последующего досрочного расторжения трудовых отношений данного футболиста с московским клубом.