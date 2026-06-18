Клуб Первой лиги отпустит хавбека в команду РПЛ только за 200 миллионов

«Урал» готов продать полузащитника Илью Ишкова не менее, чем за 200 миллионов рублей.
Клуб готов отпустить воспитанника, если получит 150 миллионов сразу, а еще 50 позднее. При этом бонусы или проценты за перепродажу будут рассчитываться отдельно от этой суммы.
«Рубин» предложил за воспитанника шмелей екатеринбуржцев чуть более 80 миллионов, а не 100, как сообщалось ранее.
- 21-летний Ишков в прошлом сезоне провел за «Урал» 33 матча, забил 5 голов, сделал 7 ассистов.
- На счету хавбека 9 игр и 4 гола за молодежную сборную России.