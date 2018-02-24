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    Макаров рад вернуться в «Тосно»

    Новичок «Тосно» нападающий Александр Макаров рад вернуться в команду. Он отметил свои положительные эмоции после победного товарищеского матча с «Актобе», который закончился со счетом 4:0.

    – Александр, с возвращением в команду, как эмоции?

    – Эмоции положительные, я рад снова оказаться в «Тосно», буду выкладываться на 100 процентов, чтобы помочь команде в решении задачи.

    – Три мяча команда забила за полчаса игра, так ли легко дался матч?

    – Нет, «Актобе» – хорошая команда, настоящие бойцы, которые неплохо контролировали мяч в игре.

    – Ты играл против «Актобе» год назад, что– то поменялось в их игре?

    – Если честно, я уже не помню эту команду годичной давности, а так, хорошие впечатления от игры, хороший матч, много голов.

    Источник: ФК «Тосно»

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    24.02.2018 08:42
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