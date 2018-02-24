Макаров рад вернуться в «Тосно»

Новичок «Тосно» нападающий Александр Макаров рад вернуться в команду. Он отметил свои положительные эмоции после победного товарищеского матча с «Актобе», который закончился со счетом 4:0.

– Александр, с возвращением в команду, как эмоции?

– Эмоции положительные, я рад снова оказаться в «Тосно», буду выкладываться на 100 процентов, чтобы помочь команде в решении задачи.

– Три мяча команда забила за полчаса игра, так ли легко дался матч?

– Нет, «Актобе» – хорошая команда, настоящие бойцы, которые неплохо контролировали мяч в игре.

– Ты играл против «Актобе» год назад, что– то поменялось в их игре?

– Если честно, я уже не помню эту команду годичной давности, а так, хорошие впечатления от игры, хороший матч, много голов.