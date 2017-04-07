Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • В ЦСКА рассчитывают на Макарова и Чернова в следующем сезоне

В ЦСКА рассчитывают на Макарова и Чернова в следующем сезоне

7 апреля 2017, 10:56
4

Начальник селекционной службы ЦСКА Олег Яровинский рассказал с кем из молодых футболистов клуб готов продолжить сотрудничество. В их число может не войти нападающий Константин Базелюк, выступающий на правах аренды за «Эшторил», который показывает нестабильные результаты. В текущем сезоне армейцы после 21 тура занимают вторую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от лидирующего «Спартака» на шесть очков.

– Александр Макаров хорошо смотрится в «Тосно». Что ждет полузащитника после окончания сезона?

– Он вернется в ЦСКА и будет готовиться к новому сезону с главной командой. Могу сказать, что Виктор Гончаренко очень внимательно следит за его выступлениями.

– Также удачный сезон в «Енисее» проводит Никита Чернов.

– Он тоже летом присоединится к основному составу ЦСКА, поедет на сборы. Иными словами, на Макарова и Чернова мы всерьез рассчитываем уже в ближайшее время.

– Что скажете о Дмитрии Ефремове и Сергее Ткачеве?

– Ефремов, к сожалению, в последнее время не имеет практики в «Оренбурге». Ткачев травмирован, желаем ему вернуться к игре как можно скорее. Что будет дальше, решим ближе к лету.

– Константин Базелюк?

– В «Эшториле» он чередует удачные отрезки со средними. Решение о дальнейшей судьбе Базелюка примем по окончанию сезона.

Источник: Бобсоккер
Россия. Премьер-лига ЦСКА Эшторил Тосно Енисей Оренбург Ткачев Сергей Базелюк Константин Ефремов Дмитрий Чернов Никита Макаров Александр
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vladimir-7
1491552462
Вот и правильно, надо подтягивать свою молодёжь в основной состав.
Ответить
bset
1491553256
С Ефремовым печально. Талантливый парень, начал привлекаться к основе ЦСКА активно, а тут вдруг в Оренбурге уже не пробивается...
Ответить
mauxa
1491554431
Ещё бы Караваева вернуть.. нодумаю ему будет сложно с Фернандесом соперничать..
Ответить
Главные новости
Гусев честно ответил, может ли он снова стать помощником главного тренера
10:51
Калиниченко высказался о решении Тимощука и Семака остаться в «Зените» после начала СВО
10:27
1
Фото«Атлетико» объявил о покупке чемпиона мира
10:16
Икарди предложили еще одному клубу РПЛ
09:53
1
Тренер «Галатасарая» попросил быстрее купить Батракова
09:01
Батраков собирает вещи перед вылетом из России
08:18
3
Соперник России на сентябрь, Батраков жертвует миллионы ради отъезда из страны и другие новости
01:59
Скоулз признался, что сегодня выбрал бы «Манчестер Сити», а не «МЮ»
01:11
2
«Готов принять ответственность»: в «Локо» нашелся виновный в отсутствии побед
00:51
5
Названа причина скорого увольнения Галактионова из «Локо»
00:45
10
Все новости
Все новости
Махачкалинское «Динамо» готово продать третьего самого дорогого игрока команды
10:44
Где смотреть матч «Балтика» – «Спартак»: во сколько прямая трансляция: 16 августа 2026
10:39
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Динамо Мх»: во сколько прямая трансляция: 16 августа 2026
10:37
Где смотреть матч «Зенит» – «Динамо»: во сколько прямая трансляция: 16 августа 2026
10:35
Игрока «Зенита» заподозрили в лишнем весе
09:47
2
Кириченко сформулировал проблему ЦСКА
09:33
Глава РПЛ определил, кто сейчас лицо лиги
09:25
2
Радимов двумя словами описал ближайшего соперника России
08:29
Батраков собирает вещи перед вылетом из России
08:18
3
Мнение Гусева о возвращении Шварца в «Динамо»
08:13
1
Сафонов рассказал, что было самым необычным на его второй свадьбе
01:38
2
«Готов принять ответственность»: в «Локо» нашелся виновный в отсутствии побед
00:51
5
Названа причина скорого увольнения Галактионова из «Локо»
00:45
10
«Зениту» предложили экс-игрока «Барсы» Кессье
00:39
1
Известен главный кандидат на замену Галактионову в «Локо»
00:23
8
Перечислены минусы вратаря «Спартака» Максименко
00:03
Слуцкий спрогнозировал победителя гонки бомбардиров РПЛ
Вчера, 23:51
Названы люди, виновные в проблемах «Локомотива»
Вчера, 23:29
2
«Локомотиву» предложили Мостового
Вчера, 23:20
4
Бонгонда забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:09
3
Глушаков высказался об уходе Барко из «Спартака»
Вчера, 22:42
2
Треть клубов РПЛ отказалась от игрока «Зенита»
Вчера, 22:32
5
Новый инсайд об уходе Энрике из «Зенита»
Вчера, 22:27
2
В РПЛ вычислили «здорового пофигиста»
Вчера, 22:11
Клубу РПЛ предложили Мареза
Вчера, 21:57
4
Касаджиков из «Оренбурга» объяснил, почему не забил пенальти в матче с «Локо»
Вчера, 21:41
5
Галактионов прокомментировал ничью «Локомотива» с «Оренбургом»
Вчера, 21:25
2
ФотоЭкс-игрок «Спартака» отправился в «Тюмень»
Вчера, 21:17
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+