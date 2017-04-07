В ЦСКА рассчитывают на Макарова и Чернова в следующем сезоне

Начальник селекционной службы ЦСКА Олег Яровинский рассказал с кем из молодых футболистов клуб готов продолжить сотрудничество. В их число может не войти нападающий Константин Базелюк, выступающий на правах аренды за «Эшторил», который показывает нестабильные результаты. В текущем сезоне армейцы после 21 тура занимают вторую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от лидирующего «Спартака» на шесть очков.

– Александр Макаров хорошо смотрится в «Тосно». Что ждет полузащитника после окончания сезона?

– Он вернется в ЦСКА и будет готовиться к новому сезону с главной командой. Могу сказать, что Виктор Гончаренко очень внимательно следит за его выступлениями.

– Также удачный сезон в «Енисее» проводит Никита Чернов.

– Он тоже летом присоединится к основному составу ЦСКА, поедет на сборы. Иными словами, на Макарова и Чернова мы всерьез рассчитываем уже в ближайшее время.

– Что скажете о Дмитрии Ефремове и Сергее Ткачеве?

– Ефремов, к сожалению, в последнее время не имеет практики в «Оренбурге». Ткачев травмирован, желаем ему вернуться к игре как можно скорее. Что будет дальше, решим ближе к лету.

– Константин Базелюк?

– В «Эшториле» он чередует удачные отрезки со средними. Решение о дальнейшей судьбе Базелюка примем по окончанию сезона.