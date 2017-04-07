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    В ЦСКА рассчитывают на Макарова и Чернова в следующем сезоне

    Начальник селекционной службы ЦСКА Олег Яровинский рассказал с кем из молодых футболистов клуб готов продолжить сотрудничество. В их число может не войти нападающий Константин Базелюк, выступающий на правах аренды за «Эшторил», который показывает нестабильные результаты. В текущем сезоне армейцы после 21 тура занимают вторую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от лидирующего «Спартака» на шесть очков.

    – Александр Макаров хорошо смотрится в «Тосно». Что ждет полузащитника после окончания сезона?

    – Он вернется в ЦСКА и будет готовиться к новому сезону с главной командой. Могу сказать, что Виктор Гончаренко очень внимательно следит за его выступлениями.

    – Также удачный сезон в «Енисее» проводит Никита Чернов.

    – Он тоже летом присоединится к основному составу ЦСКА, поедет на сборы. Иными словами, на Макарова и Чернова мы всерьез рассчитываем уже в ближайшее время.

    – Что скажете о Дмитрии Ефремове и Сергее Ткачеве?

    – Ефремов, к сожалению, в последнее время не имеет практики в «Оренбурге». Ткачев травмирован, желаем ему вернуться к игре как можно скорее. Что будет дальше, решим ближе к лету.

    – Константин Базелюк?

    – В «Эшториле» он чередует удачные отрезки со средними. Решение о дальнейшей судьбе Базелюка примем по окончанию сезона.

    Источник: Бобсоккер

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    07.04.2017 10:56
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +352

      mauxa 7 апреля 2017, 11:40

      Ещё бы Караваева вернуть.. нодумаю ему будет сложно с Фернандесом соперничать..

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 7 апреля 2017, 11:20

      С Ефремовым печально. Талантливый парень, начал привлекаться к основе ЦСКА активно, а тут вдруг в Оренбурге уже не пробивается...

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 7 апреля 2017, 11:07

      Вот и правильно, надо подтягивать свою молодёжь в основной состав.

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