Макаров: «Для «Тосно» матч против «Факела» очень важен, нужно увеличивать отрыв»

Полузащитник «Тосно» Александр Макаров отметил, что команда с особым настроем подходит к матчу с «Факелом» в рамках 23-го тура ФНЛ. Клубы занимают второе и третье место соответственно – воронежцы отстают на девять очков.

«Настрой самый что ни на есть боевой. Эта игра очень много значит для нас: «Факел» идет сразу за нами, нужно увеличивать отрыв. Нужна только победа. Как лучше играть против «Факела»? Честно, не знаю, но как тренер скажет, так и будем играть. Он определяет нашу игру и тактику, основываясь на своих данных о сопернике», – заявил Макаров.