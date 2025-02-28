Бывший игрок ЦСКА раскрыл свою зарплату в клубе

Воспитанник ЦСКА, экс-вингер молодежной сборной России Александр Макаров рассказал, сколько зарабатывал в московском клубе.
– Другой экс-хавбек ЦСКА Дмитрий Ефремов признался Sport24, что получал в ЦСКА 300 тысяч рублей. А ты?
– Столько же. Там грамотно не поднимают молодым до космических сумм. Триста молодому вполне достаточно – играй, доказывай. Головин стрельнул – стал получать нормально, Чалов – то же самое. Потому что делаешь заоблачные – люди теряются, миллионы получают, потом их ищи. В то время на 300 жить было можно, и сейчас тоже.
- Макаров провел за основной состав ЦСКА 2 матча. Он находился в системе клуба до 2019 года. В 2020-м завершил карьеру из-за травм.
- Макаров также выступал за «Тосно», «Балтику» и курский «Авангард»
- Сейчас 28-летний Макаров работает детским тренером в академии «Чертаново».
Источник: Sport24