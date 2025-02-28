Бывший игрок ЦСКА раскрыл свою зарплату в клубе

Воспитанник ЦСКА, экс-вингер молодежной сборной России Александр Макаров рассказал, сколько зарабатывал в московском клубе.

– Другой экс-хавбек ЦСКА Дмитрий Ефремов признался Sport24, что получал в ЦСКА 300 тысяч рублей. А ты?

– Столько же. Там грамотно не поднимают молодым до космических сумм. Триста молодому вполне достаточно – играй, доказывай. Головин стрельнул – стал получать нормально, Чалов – то же самое. Потому что делаешь заоблачные – люди теряются, миллионы получают, потом их ищи. В то время на 300 жить было можно, и сейчас тоже.