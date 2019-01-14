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    Александр Макаров

    Вратарь
    Имя Александр
    Отчество Викторович
    Фамилия Макаров
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Моршанск
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 14 марта 1978 (44 года)
    Рост 198
    Вес 99
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