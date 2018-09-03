ЦСКА заявил Васина на Лигу чемпионов. Всего в списке 29 футболистов

ЦСКА отправил в УЕФА заявку для участия в групповом раунде Лиги чемпионов. В основном списке находятся 20 футболистов. В список B вошли девять игроков.

Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун.

Защитники: Никита Чернов, Марио Фернандес, Хердур Магнуссон, Кирилл Набабкин, Родриго Бекао, Георгий Щенников, Виктор Васин.

Полузащитники: Ильзат Ахметов, Яка Бийол, Кристиян Бистрович, Алан Дзагоев, Дмитрий Ефремов, Александр Макаров, Иван Обляков, Арнор Сигурдссон, Никола Влашич.

Нападающие: Абель Эрнандес, Такума Нисимура.

Список B для молодых игроков и воспитанников клуба: Георгий Кырнац, Астемир Гордюшенко, Хетаг Хосонов, Наир Тикнизян, Константин Кучаев, Тимур Пухов, Виталий Жиронкин, Тимур Жамалетдинов и Федор Чалов.

На групповом раунде ЦСКА сыграет в одной группе с «Реалом», «Ромой» и чешской «Викторией».