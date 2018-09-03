Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    ЦСКА заявил Васина на Лигу чемпионов. Всего в списке 29 футболистов

    ЦСКА отправил в УЕФА заявку для участия в групповом раунде Лиги чемпионов. В основном списке находятся 20 футболистов. В список B вошли девять игроков.

    Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун.

    Защитники: Никита Чернов, Марио Фернандес, Хердур Магнуссон, Кирилл Набабкин, Родриго Бекао, Георгий Щенников, Виктор Васин.

    Полузащитники: Ильзат Ахметов, Яка Бийол, Кристиян Бистрович, Алан Дзагоев, Дмитрий Ефремов, Александр Макаров, Иван Обляков, Арнор Сигурдссон, Никола Влашич.

    Нападающие: Абель Эрнандес, Такума Нисимура.

    Список B для молодых игроков и воспитанников клуба: Георгий Кырнац, Астемир Гордюшенко, Хетаг Хосонов, Наир Тикнизян, Константин Кучаев, Тимур Пухов, Виталий Жиронкин, Тимур Жамалетдинов и Федор Чалов.

    На групповом раунде ЦСКА сыграет в одной группе с «Реалом», «Ромой» и чешской «Викторией».

    Источник: ПФК ЦСКА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.09.2018 18:30
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 3 сентября 2018, 19:14

      взял бы чабан чалова... и кучаев нбыл бы не травмирован

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +158

      ivan199103 > 84aivengo 3 сентября 2018, 20:48

      И Чалов и Кучаев в списке

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +597

      Krd123 > ivan199103 4 сентября 2018, 00:35

      А чалова то че не взяли. Хоть молодой, но рубиться

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2460

      Аид666 3 сентября 2018, 19:00

      когда Кучаев вернется?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4438

      sobaka120982 3 сентября 2018, 18:56

      Как все меняется, что ни фамилия то иностранец

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2460

      Аид666 > sobaka120982 3 сентября 2018, 18:59

      воспитанников тоже не мало

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > sobaka120982 3 сентября 2018, 19:06

      8 иностранцев из 20 игроков. Найдите, где меньше

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4454

      Snek > Майор Дзагоев 3 сентября 2018, 20:01

      Так-то 9, хоть это и не важно, тут нету всяких Де зеувов, Зе Луишей, Халков и прочих игроков, у которых зп больше, чем стоимость среднего российского клуба.
      Почти все молодёж, большинство собственных воспитанников, чем не плох состав? По-моему идеально будет, если он заиграет.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4438

      sobaka120982 > Snek 3 сентября 2018, 23:26

      Буду счастлив если за играют

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11