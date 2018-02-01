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    «Тосно» хочет арендовать Макарова у ЦСКА

    ЦСКА и «Тосно» ведут переговоры об аренде полузащитника Александра Макарова. 21-летний футболист оставшуюся часть сезона может провести в команде из Ленинградской области.

    Макаров уже имеет опыт выступления в «Тосно» – в прошлом сезоне он уже выступал за эту команду. В «Тосно», которое ведет борьбу за право остаться в РФПЛ, на него рассчитывают, как на игрока стартового состава, в отличие от ЦСКА.

    Напомним, что Макаров является чемпионом Европы в составе юношеской сборной России. Минувшим летом футболист дебютировал за ЦСКА в квалификационном раунде Лиги чемпионов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.02.2018 10:15
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1007

      OOOVVV. 1 февраля 2018, 12:18

      Надо отдать в аренду, нужна парню игровая практика.

      0
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 1 февраля 2018, 11:57

      Посмотрел на Макарова по ссылке и страшно стало, как он выглядит...а ведь ему 21 год. Бомбардир, хоть ссылки правильные давайте.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 > Kulimen 1 февраля 2018, 12:22

      АХахаха

      0
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