«Тосно» хочет арендовать Макарова у ЦСКА

ЦСКА и «Тосно» ведут переговоры об аренде полузащитника Александра Макарова. 21-летний футболист оставшуюся часть сезона может провести в команде из Ленинградской области.

Макаров уже имеет опыт выступления в «Тосно» – в прошлом сезоне он уже выступал за эту команду. В «Тосно», которое ведет борьбу за право остаться в РФПЛ, на него рассчитывают, как на игрока стартового состава, в отличие от ЦСКА.

Напомним, что Макаров является чемпионом Европы в составе юношеской сборной России. Минувшим летом футболист дебютировал за ЦСКА в квалификационном раунде Лиги чемпионов.