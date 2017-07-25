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    Матюшенко: «Тосно» подходит к матчу с «Зенитом» в боевом составе»

    Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко не исключил, что команда еще может получить усиление в нынешнее трансферное окно. Он также отметил, что к предстоящему матчу с «Зенитом» областной клуб подходит в боевом составе.

    Напомним, что матч третьего тура российской Премьер-лиги «Тосно» – «Зенит» пройдет в воскресенье, 30 июля, в 20:00 по московскому времени на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге.

    — Стоит ли ждать от «Тосно» еще приобретений?

    — Трансферное окно открыто. Сказать пока ничего не могу. Возможно, что-то изменится.

    — Хавбек Александр Макаров точно останется в ЦСКА?

    — Мы ждем. Если ЦСКА даст возможность, мы с удовольствием его заберем. Ситуация с ним не изменилась. На ранней стадии мы достигли определенной договоренности. Потом его заявили на сезон.

    — Следующий матч у вас с «Зенитом» на «Петровском», травм после «Краснодара» не появилось?

    — Подходим в боевом составе. Добавится Аслан Дудиев, который набрал форму. Плюс Руслан Абазов тоже в хороших кондициях, готов выйти на поле.

    — Фанатский «вираж» на дерби Северо-Запада займут болельщики «Зенита». А не обращались ли к вам сине-бело-голубые с просьбой занять хозяйскую раздевалку?

    — Ко мне точно не обращались. Вопрос обсуждался на уровне начальников команды. Возможно, «Зенит» окажется в своей раздевалке. Мы препятствовать не будем.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    25.07.2017 08:23
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17733

      paracetamol 25 июля 2017, 20:18

      Странноватая ситуация - Зенит на Петровиче в гостях. Кто бы мог подумать?

      0
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      Рейтинг: +527

      трениришко 25 июля 2017, 10:14

      на один домашний матч теперь у зенита больше

      1
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 25 июля 2017, 09:05

      Фу́рсенко намекает,что труба придет Зениту?

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