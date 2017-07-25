Матюшенко: «Тосно» подходит к матчу с «Зенитом» в боевом составе»

Странноватая ситуация - Зенит на Петровиче в гостях. Кто бы мог подумать?
Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко не исключил, что команда еще может получить усиление в нынешнее трансферное окно. Он также отметил, что к предстоящему матчу с «Зенитом» областной клуб подходит в боевом составе.
Напомним, что матч третьего тура российской Премьер-лиги «Тосно» – «Зенит» пройдет в воскресенье, 30 июля, в 20:00 по московскому времени на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге.
— Стоит ли ждать от «Тосно» еще приобретений?
— Трансферное окно открыто. Сказать пока ничего не могу. Возможно, что-то изменится.
— Хавбек Александр Макаров точно останется в ЦСКА?
— Мы ждем. Если ЦСКА даст возможность, мы с удовольствием его заберем. Ситуация с ним не изменилась. На ранней стадии мы достигли определенной договоренности. Потом его заявили на сезон.
— Следующий матч у вас с «Зенитом» на «Петровском», травм после «Краснодара» не появилось?
— Подходим в боевом составе. Добавится Аслан Дудиев, который набрал форму. Плюс Руслан Абазов тоже в хороших кондициях, готов выйти на поле.
— Фанатский «вираж» на дерби Северо-Запада займут болельщики «Зенита». А не обращались ли к вам сине-бело-голубые с просьбой занять хозяйскую раздевалку?
— Ко мне точно не обращались. Вопрос обсуждался на уровне начальников команды. Возможно, «Зенит» окажется в своей раздевалке. Мы препятствовать не будем.