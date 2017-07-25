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  • Матюшенко: «Тосно» подходит к матчу с «Зенитом» в боевом составе»

Матюшенко: «Тосно» подходит к матчу с «Зенитом» в боевом составе»

25 июля 2017, 08:23
3

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко не исключил, что команда еще может получить усиление в нынешнее трансферное окно. Он также отметил, что к предстоящему матчу с «Зенитом» областной клуб подходит в боевом составе.

Напомним, что матч третьего тура российской Премьер-лиги «Тосно» – «Зенит» пройдет в воскресенье, 30 июля, в 20:00 по московскому времени на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге.

— Стоит ли ждать от «Тосно» еще приобретений?

— Трансферное окно открыто. Сказать пока ничего не могу. Возможно, что-то изменится.

— Хавбек Александр Макаров точно останется в ЦСКА?

— Мы ждем. Если ЦСКА даст возможность, мы с удовольствием его заберем. Ситуация с ним не изменилась. На ранней стадии мы достигли определенной договоренности. Потом его заявили на сезон.

— Следующий матч у вас с «Зенитом» на «Петровском», травм после «Краснодара» не появилось?

— Подходим в боевом составе. Добавится Аслан Дудиев, который набрал форму. Плюс Руслан Абазов тоже в хороших кондициях, готов выйти на поле.

— Фанатский «вираж» на дерби Северо-Запада займут болельщики «Зенита». А не обращались ли к вам сине-бело-голубые с просьбой занять хозяйскую раздевалку?

— Ко мне точно не обращались. Вопрос обсуждался на уровне начальников команды. Возможно, «Зенит» окажется в своей раздевалке. Мы препятствовать не будем.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Тосно Зенит ЦСКА Дудиев Аслан Макаров Александр Абазов Руслан
Комментарии (3)
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Бугимен
1500962717
Фу́рсенко намекает,что труба придет Зениту?
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трениришко
1500966899
на один домашний матч теперь у зенита больше
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paracetamol
1501003088
Странноватая ситуация - Зенит на Петровиче в гостях. Кто бы мог подумать?
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