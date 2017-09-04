Макаров, Хосонов и Кучаев – в заявке ЦСКА на Лигу чемпионов, «Спартак» заявил Зобнина, Щербакова и братьев Бакаевых

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На официальный сайте УЕФА появились заявки российских клубов на групповой раунд Лиги чемпионов.
В состав «Спартака» вошли 29 игроков. ЦСКА заявил 23 футболиста.
Заявка «Спартака»: вратари – Ребров, Селихов, Максименко; защитники – Петкович, Таски, Джикия, Боккетти, Тигиев, Щербаков, Комбаров, Кутепов, Ещенко; полузащитники – Мельгарехо, Джано, Глушаков, Промес, Фернандо, Зелимхан Бакаев, Самедов, Самсонов, Зобнин, Пашалич, Попов, Солтмурад Бакаев; нападающие – Зе Луиш, Адриано, Нимели, Давыдов, Роша.
Заявка ЦСКА: вратари – Акинфеев, Помазун, Овчинников; защитники – Фернандес, Игнашевич, Васин, Алексей Березуцкий, Набабкин, Василий Березуцкий, Щенников; полузащитники – Вернблум, Миланов, Дзагоев, Головин, Макаров, Натхо, Гордюшенко, Хосонов, Кучаев; нападающие – Витиньо, Чалов, Жамалетдинов, Оланаре.