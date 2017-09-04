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    Макаров, Хосонов и Кучаев – в заявке ЦСКА на Лигу чемпионов, «Спартак» заявил Зобнина, Щербакова и братьев Бакаевых

    На официальный сайте УЕФА появились заявки российских клубов на групповой раунд Лиги чемпионов.

    В состав «Спартака» вошли 29 игроков. ЦСКА заявил 23 футболиста.

    Заявка «Спартака»: вратари – Ребров, Селихов, Максименко; защитники – Петкович, Таски, Джикия, Боккетти, Тигиев, Щербаков, Комбаров, Кутепов, Ещенко; полузащитники – Мельгарехо, Джано, Глушаков, Промес, Фернандо, Зелимхан Бакаев, Самедов, Самсонов, Зобнин, Пашалич, Попов, Солтмурад Бакаев; нападающие – Зе Луиш, Адриано, Нимели, Давыдов, Роша.

    Заявка ЦСКА: вратари – Акинфеев, Помазун, Овчинников; защитники – Фернандес, Игнашевич, Васин, Алексей Березуцкий, Набабкин, Василий Березуцкий, Щенников; полузащитники – Вернблум, Миланов, Дзагоев, Головин, Макаров, Натхо, Гордюшенко, Хосонов, Кучаев; нападающие – Витиньо, Чалов, Жамалетдинов, Оланаре.

    Источник: УЕФА

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    04.09.2017 17:20
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +840

      vovan55 5 сентября 2017, 07:42

      даёшь импортзамещение...европа - дрожи...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 4 сентября 2017, 23:49

      Даааа, с защитой не густо. В следующем сезоне придется перестраиваться на схему в 2 защитника.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -4772

      карасевщина 4 сентября 2017, 18:33

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      игорь43 и 1-18

      -5
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 4 сентября 2017, 18:03

      Поскребли по запасникам и выставили всё лучшее из имеющегося... Может кого-нибудь и впечатлит... Но в трепет точно никого не повергнет....
      Придётся выгрызать очки, уповая на удачу и придирчивого футбольного бога!!...
      Удачи нашим клубам!... Победы, добытые на зубах ценнее и вгрызаются в память!!...

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 4 сентября 2017, 17:37

      Овчинников это Сергей?

      0
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      Рейтинг: +13316

      Михайловский Технарь > Barsuk52 4 сентября 2017, 20:44

      Нет, его сын

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset > Barsuk52 4 сентября 2017, 23:49

      Но судя по трансферной политике, скоро и он будет играть, и Онопко подтянется.

      0
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      Рейтинг: +355

      kvm5 4 сентября 2017, 17:31

      посмотрим ,как они себя заявят

      1
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 4 сентября 2017, 17:28

      Я чего-то не понимаю... Нимели заявлен, а Сакала - нет. Но Сакала забивает - причем и за Спартак-2 и за сборную свою. А Нимели?.. Чем он вообще заслужил такую радость? Да и Давыдов. У него были шансы. что он показал?

      6
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      Рейтинг: +1695

      МЯСО87 > momwig_ 4 сентября 2017, 18:01

      Полностью поддерживаю Сакала на голову выше нимели и давыдова

      1
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      Рейтинг: +335

      Daxa 09 > momwig_ 4 сентября 2017, 20:04

      Честно говоря я тоже думал что сокала а этом году заявят

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