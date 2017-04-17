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    Макаров: «Головин сказал, что ждет моего возвращения в ЦСКА»

    Полузащитник «Тосно» и молодежной сборной России Александр Макаров, права на которого принадлежат ЦСКА, заявил, что хавбек армейцев Александр Головин ждет его возвращения из аренды в московский клуб. Также 20-летний вингер выразил мнение, что в России футболисты полностью раскрывают свой потенциал в возрасте 25-ти лет.

    – Вы победитель юношеского чемпионата Европы-2013. Почему из того состава, по сути, только у Александра Головина есть шанс сыграть на домашнем чемпионате мира?

    – В России, на мой взгляд, футболисты по полной раскрываются в 25 лет. Так что еще все впереди. Через три-четыре года игроки из той сборной заявят о себе на довольно серьезном уровне.

    – Вы с Головиным общаетесь?

    – Да, мы с ним хорошие друзья. Саша говорит, что мне надо возвращаться в ЦСКА. Ждет меня.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.04.2017 13:18
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +147

      Sylpheed 17 апреля 2017, 16:18

      Нормальный ход. Пора своими играть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 17 апреля 2017, 14:38

      Мне просто интересно, почему кони всем табуном на наших ветках, а информацию о собственном воспитаннике даже не рассматривают в лупу ?
      Ау, быстроногие .......

      -3
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