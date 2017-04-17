Макаров: «Головин сказал, что ждет моего возвращения в ЦСКА»

Полузащитник «Тосно» и молодежной сборной России Александр Макаров, права на которого принадлежат ЦСКА, заявил, что хавбек армейцев Александр Головин ждет его возвращения из аренды в московский клуб. Также 20-летний вингер выразил мнение, что в России футболисты полностью раскрывают свой потенциал в возрасте 25-ти лет.

– Вы победитель юношеского чемпионата Европы-2013. Почему из того состава, по сути, только у Александра Головина есть шанс сыграть на домашнем чемпионате мира?

– В России, на мой взгляд, футболисты по полной раскрываются в 25 лет. Так что еще все впереди. Через три-четыре года игроки из той сборной заявят о себе на довольно серьезном уровне.

– Вы с Головиным общаетесь?

– Да, мы с ним хорошие друзья. Саша говорит, что мне надо возвращаться в ЦСКА. Ждет меня.