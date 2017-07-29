Парфенов: «Макаров готов вернуться в «Тосно» из ЦСКА»

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов выразил надежду, что команде удастся договориться с ЦСКА о переходе нападающего Александра Макарова. Футболист в прошлом сезоне уже выступал за клуб из Ленинградской области.

«Ведем разговор об этом уже полтора месяца. Лично я был бы только рад, если бы у Сашки в ЦСКА все получилось. Просто думаю, если ЦСКА выйдет в группу Лиги чемпионов, а мне кажется, так и произойдет, то у клуба последуют какие-то приобретения. И тогда у Макарова будет слишком мало шансов появляться на поле. В «Тосно» он готов прийти и сейчас, так что вопрос больше технический – все зависит от сроков решения армейцами еврокубковой задачи», – заявил Парфенов.

Макаров в нынешнем сезоне сыграл за ЦСКА в матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов против греческого клуба АЕК (2:0).