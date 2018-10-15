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Николай Зайцев
Николай Зайцев
Завершил карьеру
1 июня 1989 (37), Новороссийск
#3 | Защитник
190 см | 78 кг
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Зайцев – о долгах «Амкара»: «Губернатор обещал, что с нами расстанутся красиво, но красиво бывает только в песнях у Меладзе»
2018.10.15 08:34
5
Зайцев – о закрытии «Амкара»: «А потом мы удивляемся, почему у нас сборная не играет»
2018.06.08 21:28
17
Трое основных игроков «Амкара» не помогут команде в матче со «Спартаком»
2018.04.27 15:59
14
Защитник «Амкара» Зайцев перейдет в «Ахмат»
2017.12.21 00:20
3
Зайцев: «Челси» и «Манчестер Сити»? «Амкар» временами играет так же»
2017.10.11 14:01
6
Защитник «Амкара» Зайцев: «Если бы я сыграл так же, как Рамос с «Баварией», Гаджиев отправил бы меня в отпуск в Новороссийск»
2017.04.28 18:42
1
Защитник «Амкара» заинтересовал руководство «Терека»
2016.11.16 06:45
1
Зайцев: «Футболисты, как никто другой, честно получают свои деньги»
2016.10.11 10:18
8
Каряка: «Крылья Советов» не заслуживают находиться на последнем месте в таблице»
2016.09.25 14:14
4
Защитник «Амкара» Зайцев из-за травмы может не сыграть с «Крыльями Советов»
2016.09.23 12:44
Зайцев: «В «Кубани» собраны настоящие профессионалы»
2016.03.31 16:21
2
Зайцев: «Наш игрок положил руку на соперника, а впечатление, будто игроку «Спартака» ноги отрезали»
2016.03.13 06:40
8
«Амкар» сыграл вничью с румынским «КСМС» на сборе в Турции
2015.07.01 13:34
9
«Амкар» пополнился игроком «Тосно»
2015.07.01 10:32
11
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