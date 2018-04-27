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  • Трое основных игроков «Амкара» не помогут команде в матче со «Спартаком»

Трое основных игроков «Амкара» не помогут команде в матче со «Спартаком»

27 апреля 2018, 15:59
14

«Амкар» будет вынужден провести матч 28 тура РФПЛ со «Спартаком» без троих игроков основы.

Защитник Николай Зайцев находится в лазарете из-за рецидива травмы колена, случившегося 3 марта во встрече 21 тура с «Зенитом» (0:0). Полузащитник Фегор Огуде продолжает тренироваться по индивидуальной программе, а хавбек Януш Гол пропустит поединок против красно-белых по причине дисквалификации.

Матч «Амкар» – «Спартак» состоится в воскресенье, 29 апреля, и начнется в 14:00 по московскому времени.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Спартак Зайцев Николай Гол Януш Огуде Фегор
Комментарии (14)
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vladimir-7
1524835403
Интересно, к чему бы это такое?
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Старикан
1524838291
Посмотрим, может ли снаряд прилетать в одну воронку четыре раза подряд...
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Полная Канистра
1524839927
в каждой команде под конец сезона свои проблемы но игру ни кто не отменял
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кеша_КБ
1524842655
- игра ,безусловно, состоится !...и не удивлюсь, если "слив" продолжится(, внутренний конфликт в команде - налицо...
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Filllllll
1524845429
Даже если 11 основных игроков Амкара не смогут сыграть, все равно тревожно будет за результат. В этом состоянии можем даже своему дублю проиграть.
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Flame2045
1524851701
печально про...ать труды всего сезона!
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Lakhamu
1524854836
даже так хрюшки только вничью скатают
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maygli
1524906264
Так преподнесено, что буд-то у Амкара вообще некому играть против Спартака. И чего? Может тогда просто записать техническое поражение и не ездить никуда? В чём смысл этого сообщения?
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кеша_КБ
1524912657
- что-то мне подсказывает - завтра Спартак забьёт на один гол больше!...Вперёд, Спартак!
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ramos6548
1524925605
Нам очень надо завтра победить и показать что кризис был временный. Вперед Спартак!
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