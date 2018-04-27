Трое основных игроков «Амкара» не помогут команде в матче со «Спартаком»

«Амкар» будет вынужден провести матч 28 тура РФПЛ со «Спартаком» без троих игроков основы.

Защитник Николай Зайцев находится в лазарете из-за рецидива травмы колена, случившегося 3 марта во встрече 21 тура с «Зенитом» (0:0). Полузащитник Фегор Огуде продолжает тренироваться по индивидуальной программе, а хавбек Януш Гол пропустит поединок против красно-белых по причине дисквалификации.

Матч «Амкар» – «Спартак» состоится в воскресенье, 29 апреля, и начнется в 14:00 по московскому времени.