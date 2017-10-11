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    Зайцев: «Челси» и «Манчестер Сити»? «Амкар» временами играет так же»

    Защитник «Амкара» Николай Зайцев подчеркнул, что пермская команда в определенные моменты играет так же, как топ-клубы английской Премьер-лиги.

    «Смотрели матч «Челси» с «Манчестер Сити». Когда смотришь, понимаешь, что местами так же играем. Ошибаются они ровно так же, как и мы.

    Лига Европы? В прошлом сезоне, когда шли удачно, этот вопрос актуален, а сейчас у нас другая задача. Будем играть на победу в Кубке России и стараться проходить как можно дальше», — заявил Зайцев в эфире «Авторадио-Пермь».

    В нынешнем сезоне чемпионата России «Амкар» занимает девятое место в турнирной таблице. В Кубке страны команда сыграет против «Ростова» в 1/8 финала турнира.

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.10.2017 14:01
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 11 октября 2017, 20:30

      равнение на топ клубы НУ НУ

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 11 октября 2017, 16:27

      Здесь коронная фраза: "Ошибаются они ровно так же, как и мы.", а не "ИГРАЮТ ровно также как и мы"...

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 11 октября 2017, 16:19

      Слава Богу хоть с юмором у человека все в порядке.

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 11 октября 2017, 14:40

      Заяц, погоди, вам же 3 очка и так до еврозоны осталось.

      0
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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 11 октября 2017, 14:22

      Вот теперь я допёр , почему в этих командах пол-состава - сибиряки.

      2
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      Рейтинг: +118

      clozzi 11 октября 2017, 14:08

      Ахахахахаха:)

      0
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