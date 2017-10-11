Зайцев: «Челси» и «Манчестер Сити»? «Амкар» временами играет так же»

Защитник «Амкара» Николай Зайцев подчеркнул, что пермская команда в определенные моменты играет так же, как топ-клубы английской Премьер-лиги.

«Смотрели матч «Челси» с «Манчестер Сити». Когда смотришь, понимаешь, что местами так же играем. Ошибаются они ровно так же, как и мы.

Лига Европы? В прошлом сезоне, когда шли удачно, этот вопрос актуален, а сейчас у нас другая задача. Будем играть на победу в Кубке России и стараться проходить как можно дальше», — заявил Зайцев в эфире «Авторадио-Пермь».

В нынешнем сезоне чемпионата России «Амкар» занимает девятое место в турнирной таблице. В Кубке страны команда сыграет против «Ростова» в 1/8 финала турнира.