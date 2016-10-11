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  • Зайцев: «Футболисты, как никто другой, честно получают свои деньги»

Зайцев: «Футболисты, как никто другой, честно получают свои деньги»

11 октября 2016, 10:18
8

Защитник «Амкара» Николай Зайцев ответил на критику болельщиков, которые обвиняют футболистов в незаслуженно высоких зарплатах.

«У меня есть ответ. Я, например, не хотел учиться — перед школой вставал рано утром, шел индивидуально заниматься на поле, а потом приходил на уроки грязным. Работал, тренировался, занимался всю жизнь футболом, все свое время им забивал, тратил свое здоровье — это и обычные травмы, и хронические, и еще куча нюансов.

А кто мешал каждому зарабатывать столько? Выходил бы и работал, тренировался — становился бы хоккеистом, теннисистом, баскетболистом и т.д. Считаю, что футболисты, как никто другой, честно получают свои деньги — нигде не воруют, никого не убивают.

У нас менталитет такой в стране — есть только две категории: хорошо живут или плохо. Может быть, сейчас только средний класс появляется. Пусть они отдают своих детей в профессиональный спорт, и сами потом поймут, насколько это тяжело и почему платят такие деньги.

Да и какие деньги? Понятно, что звезды получают миллионы… Но я не против этого — и как футболист, и как человек», – сказал Зайцев.

В текущем сезоне 27-летний футболист провел в Премьер-лиге девять матчей за «Амкар», в которых забил два гола.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Зайцев Николай
Комментарии (8)
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tilvan
1476170647
Все шахтеры сейчас одобрительно закивали
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mgordeev
1476172026
В целом прав.
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DenMih
1476173428
Если все в спортсмены пойдут,кто будет на заводах работать?
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Black Giz
1476173636
Дело не в зарплатах, а в отношении многих футболистов к самому футболу и болельщикам, для которых они играют. Хотя о чем это я. Наши ожидания-это наши проблемы.
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FanatSerj
1476174179
Да кто за тебя говорит, играй "Вася" спокойно, тебя вообще хрен кто знает кто ты такой, кроме как в Перми, в региональных клубах особо не забалуешь с ЗП, в Казани только и могут трошки помажорить. Тут разговор про других мажоров идет и их отношения к своим профессиональным обязанностям.
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Chesn0k
1476176204
Профессиональные пинатели по мячу, польза-то от вас какая?)
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Zeff
1476181266
А за что Зайцев деньги получает? Игра Амкара доставляет людям радость!
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kanav67
1476202785
Вызывает недоумение часть фразы ".... как никто другой честно получают свои деньги" Речь идет о миллионах рублей в месяц. А врач-нейрохирург, который после аварий вытаскивает практически каждый день людей с того света, нечестно получает свои тридцать тысяч в месяц? Где справедливость???
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