Зайцев: «Футболисты, как никто другой, честно получают свои деньги»

Защитник «Амкара» Николай Зайцев ответил на критику болельщиков, которые обвиняют футболистов в незаслуженно высоких зарплатах.

«У меня есть ответ. Я, например, не хотел учиться — перед школой вставал рано утром, шел индивидуально заниматься на поле, а потом приходил на уроки грязным. Работал, тренировался, занимался всю жизнь футболом, все свое время им забивал, тратил свое здоровье — это и обычные травмы, и хронические, и еще куча нюансов.

А кто мешал каждому зарабатывать столько? Выходил бы и работал, тренировался — становился бы хоккеистом, теннисистом, баскетболистом и т.д. Считаю, что футболисты, как никто другой, честно получают свои деньги — нигде не воруют, никого не убивают.

У нас менталитет такой в стране — есть только две категории: хорошо живут или плохо. Может быть, сейчас только средний класс появляется. Пусть они отдают своих детей в профессиональный спорт, и сами потом поймут, насколько это тяжело и почему платят такие деньги.

Да и какие деньги? Понятно, что звезды получают миллионы… Но я не против этого — и как футболист, и как человек», – сказал Зайцев.

В текущем сезоне 27-летний футболист провел в Премьер-лиге девять матчей за «Амкар», в которых забил два гола.