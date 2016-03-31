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Зайцев: «В «Кубани» собраны настоящие профессионалы»

31 марта 2016, 16:21
2

Защитник «Амкара» Николай Зайцев рассказал о подготовке к матчу 22-го тура чемпионата России с «Кубанью», за которую он выступал в 2007 году.

«Подготовка к «Кубани» ничем не отличается от подготовки к любому другому сопернику. Помимо тренировок мы разбираем действия игроков «Кубани», тренерский штаб рассказывает и показывает, где и как играть против них в различных ситуациях. Например, в игре против ЦСКА «Кубань» пыталась применять высокий прессинг, и нападающий Селезнев пытался не давать защитникам соперника начинать атаку.

Лично для меня «Кубань» является неким раздражителем. Нельзя сказать, что я отношусь к ним как к любому другому сопернику. Но в данной ситуации надо стараться не давать волю эмоциям и сохранять голову холодной. «Кубань» сейчас находится внизу турнирной таблицы, и команда старается играть на победу в каждом матче. Что касается нестабильной финансовой ситуации там, то она, конечно, не может не сказываться на игроках. И такое всегда будет независимо от команды в которой ты играешь. Футболист в данной ситуации после тренировки едет домой и всe равно думает об этом: будут ли деньги, если нет, то когда? Команда – это живой организм, и если в каком-то месте не очень хорошо, то это влияет на общее состояние. Но могу заявить, что там собраны настоящие профессионалы и они в любой ситуации будут сражаться до конца», – сказал Зайцев.

Источник: ФК «Амкар»
Россия. Премьер-лига Кубань (ЛФЛ) Амкар-Пермь Зайцев Николай
Комментарии (2)
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Aztec58
1459431027
Странно, зачем ему что-либо заявлять о настрое в стане соперников? Непонятно.
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