|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Факел
|13
|2
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.04.2021
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|1:0
|Текстильщик (Иваново)
|73'
|07.04.2021
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|2:0
|Факел (Воронеж)
|03.04.2021
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|1:1
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|28.03.2021
|1' -90'
|Динамо Бр (Брянск)
|0:2
|Факел (Воронеж)
|24.03.2021
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|3:1
|Иртыш (Омск)
|14.03.2021
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|4:1
|Чертаново (Москва)
|77'
|10.03.2021
|1' -90'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|1:2
|Факел (Воронеж)
|25.11.2020
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|0:0
|Велес (Москва)
|90'
|21.11.2020
|1' -90'
|Балтика (Калининград)
|0:0
|Факел (Воронеж)
|15.11.2020
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|6:2
|Краснодар-2 (Краснодар)
|11.11.2020
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|4:1
|Факел (Воронеж)
|01.11.2020
|78' -90'
|Факел (Воронеж)
|1:1
|Спартак-2 (Москва)
|90'
|28.10.2020
|1' -90'
|Волгарь (Астрахань)
|2:1
|Факел (Воронеж)
|24.10.2020
|88' -90'
|Факел (Воронеж)
|1:1
|Крылья Советов (Самара)