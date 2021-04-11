Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Николай Зайцев
Статистика
Николай Зайцев - статистика
Завершил карьеру
1 июня 1989 (37), Новороссийск
#3 | Защитник
190 см | 78 кг
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2020/2021
Россия. ФНЛ 2019/2020
Россия. ФНЛ 2018/2019
Россия. Премьер-лига 2017/2018
Россия. Кубок 2016/2017
Россия. Премьер-лига 2016/2017
Россия. Кубок 2015/2016
Россия. Премьер-лига 2015/2016
Россия. Кубок 2014/2015
Россия. ФНЛ 2014/2015
Россия. ФНЛ 2013/2014
Товарищеские матчи 2013
Россия. Кубок 2012/2013
Россия. Премьер-Лига 2012/2013
Россия. ФНЛ 2011/2012
Россия. Первый дивизион 2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Факел
13
2
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 36 тур
Факел
1 : 0
11.04.2021
Текстильщик
1' - 90'
73'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Алания
2 : 0
07.04.2021
Факел
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Факел
1 : 1
03.04.2021
Нефтехимик
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Динамо Бр
0 : 2
28.03.2021
Факел
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Факел
3 : 1
24.03.2021
Иртыш
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Факел
4 : 1
14.03.2021
Чертаново
1' - 90'
77'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Нижний Новгород
1 : 2
10.03.2021
Факел
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Факел
0 : 0
25.11.2020
Велес
1' - 90'
90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Балтика
0 : 0
21.11.2020
Факел
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Факел
6 : 2
15.11.2020
Краснодар-2
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Торпедо
4 : 1
11.11.2020
Факел
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Волгарь
2 : 1
28.10.2020
Факел
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Факел
1 : 1
24.10.2020
Крылья Советов
88' - 90'
Главные новости
Состав Франции на первый сбор при Зидане
19:25
Раскрыт клуб РПЛ, где будет первая в сезоне отставка
18:59
1
Ловчев сделал выбор между Мостовым и Карпиным
18:19
3
Тренер Португалии пригрозил Роналду
17:53
5
Лапочкин объяснил мягкую дисквалификацию Рейса из ЦСКА
17:41
5
Широков выделил общее между «Спартаком» и «Зенитом»
17:03
7
В «Ростове» прокомментировали информацию об отставке Альбы
16:40
1
Оптимистичное заявление Комбарова насчет «Спартака»
16:20
4
Мнение Кругового о потасовке с «Динамо Мх»
16:16
2
Ловчев описал Батракова двумя прилагательными
16:08
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+