Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Факел - Чертаново
Факел - Чертаново: обзор матча 14 марта 2021
Факел
14.03.2021, воскресенье, 15:00
Россия. ФНЛ, 30 тур
4 : 1
Завершен
Чертаново
22'
А. Разборов
49'
О. Дмитриев
74'
А. Разборов
86'
П. Яковлев
15'
И. Молтенинов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Факел - Чертаново
Желтая карточка
П. Яковлев
90'
+3
Замена
А. Подбельцев
️️️️
Р. Акбашев
90'
+2
Желтая карточка
А. Никитин
90'
+1
Замена
Д. Коробов
️️️️
Н. Замалиев
89'
ГОЛ! 4:1!
П. Яковлев
86'
79'
Замена
М. Лямзин
️️️️
Ю. Завезен
Желтая карточка
Н. Зайцев
77'
77'
Замена
К. Ляхов
️️️️
Н. Сулейманов
Замена
И. Мазуров
️️️️
А. Разборов
76'
ГОЛ! 3:1!
А. Разборов
74'
Замена
П. Яковлев
️️️️
М. Максимов
62'
ГОЛ! 2:1!
О. Дмитриев
49'
36'
Желтая карточка
Д. Кутин
35'
Желтая карточка
Ю. Завезен
29'
Замена
А. Надольский
️️️️
А. Канищев
Желтая карточка
С. Брызгалов
25'
ГОЛ! 1:1!
А. Разборов
22'
15'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
И. Молтенинов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
1
Александр Саутин
ВР
3
Николай Зайцев
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
7
Андрей Никитин
ЛВ
13
Наиль Замалиев
ЦП
99
Роман Акбашев
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
7
Андрей Разборов
ЦФ
21
Максим Максимов
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Чертаново
31
Илья Абаев
ВР
27
Андрей Алексеев
ЛЗ
66
Ян Гудков
ЛЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
9
Сергей Пиняев
ЛВ
6
Никита Сулейманов
ОП
15
Даниил Тюменцев
АП
7
Александр Канищев
АП
22
Юрий Завезен
ПП
68
Леонид Герчиков
ПВ
84
Илья Молтенинов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Дмитриев
Факел
30
Дмитрий Кортнев
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
22
Илья Мазуров
ЛВ
6
Денис Шепилов
ЦП
8
Максим Седов
ЦП
7
Дмитрий Коробов
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
9
Александр Подбельцев
ЦФ
Чертаново
55
Александр Радионов
ВР
30
Константин Ляхов
ПЗ
13
Михаил Лямзин
ОП
77
Александр Мелехов
ЦП
70
Гаррик Левин
ЦП
18
Александр Надольский
АП
9
Максим Савельев
ЦФ
18
Дмитрий Молчанов
ЦФ
4-2-2-2
1
Саутин
3
Зайцев
39
Пейчинович
92
Брызгалов
71
Мастерной
13
Замалиев
99
Акбашев
7
Никитин
34
Дмитриев
21
Максимов
7
Разборов
3-1-1-3-2
31
Абаев
5
Кутин
27
Алексеев
66
Гудков
6
Сулейманов
22
Завезен
68
Герчиков
7
Канищев
9
Пиняев
84
Молтенинов
15
Тюменцев
99
Акбашев
9
Подбельцев
9
Подбельцев
99
Акбашев
13
Замалиев
7
Коробов
7
Коробов
13
Замалиев
7
Разборов
22
Мазуров
22
Мазуров
7
Разборов
21
Максимов
91
Яковлев
91
Яковлев
21
Максимов
6
Сулейманов
30
Ляхов
30
Ляхов
6
Сулейманов
22
Завезен
13
Лямзин
13
Лямзин
22
Завезен
7
Канищев
18
Надольский
18
Надольский
7
Канищев
Остались в запасе
Факел
Чертаново
6
Денис Шепилов
ЦП
8
Максим Седов
ЦП
2
Василий Черов
ПЗ
30
Дмитрий Кортнев
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
Главный тренер
Олег Василенко
9
Максим Савельев
ЦФ
77
Александр Мелехов
ЦП
70
Гаррик Левин
ЦП
18
Дмитрий Молчанов
ЦФ
55
Александр Радионов
ВР
Главный тренер
Андрей Дмитриев
Остались в запасе
6
Денис Шепилов
ЦП
8
Максим Седов
ЦП
2
Василий Черов
ПЗ
30
Дмитрий Кортнев
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
Остались в запасе
9
Максим Савельев
ЦФ
77
Александр Мелехов
ЦП
70
Гаррик Левин
ЦП
18
Дмитрий Молчанов
ЦФ
55
Александр Радионов
ВР
Главный тренер
Олег Василенко
Главный тренер
Андрей Дмитриев
Статистика матча Факел - Чертаново
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Факел
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Чертаново
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Динамо Вг
0 : 1
18.10.2026
Чертаново
Россия. Кубок, 1/2 финала
Чертаново
2 : 1
14.10.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Чертаново
1 : 0
11.10.2026
Балтика-2
Информация о матче
Стадион:
Центральный
Новости команд
Все
Факел
Чертаново
Назначены арбитры на 6-й тур Кубка, одну из игр будет судить 25-летний дебютант
13:08
1
Тренер «Акрона» определил, кто виноват в поражении от «Факела»
Вчера, 12:19
1
Биджиев прокомментировал первую победу во главе «Факела»
21 ноября
«Русский Холанд» из «Факела» выбыл до конца сезона
21 ноября
5
РПЛ. «Факел» впервые победил при Биджиеве, обыграв на выезде «Акрон» (2:0)
21 ноября
9
Назначены арбитры на 6-й тур Кубка, одну из игр будет судить 25-летний дебютант
13:08
1
Тренер «Акрона» определил, кто виноват в поражении от «Факела»
Вчера, 12:19
1
Биджиев прокомментировал первую победу во главе «Факела»
21 ноября
«Русский Холанд» из «Факела» выбыл до конца сезона
21 ноября
5
РПЛ. «Факел» впервые победил при Биджиеве, обыграв на выезде «Акрон» (2:0)
21 ноября
9
Кубок России: шансы «Волги Ульяновск» и «Чертаново» на победу в матче 6 раунда
4 ноября
Объявлено расписание последнего раунда пути регионов в Кубке перед пересечением с РПЛ
16 октября
«Чертаново» – «Текстильщик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 октября 2026
14 октября
«Чертаново» – «Текстильщик»: кто победит в матче 5 раунда Кубка России 2026/2027
13 октября
«Енисей-2» – «Чертаново»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
3 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+