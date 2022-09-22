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    Андрей Дмитриев

    Тренер
    Имя Андрей
    Отчество Павлович
    Фамилия Дмитриев
    Гражданство Россия
    Дата рождения 6 августа 1965
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Чертаново 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    28.07.2021 Динамо Вл 2 : 1 Чертаново
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