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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Факел
Балтика - Факел: обзор матча 21 ноября 2020
Балтика
21.11.2020, суббота, 18:00
Россия. ФНЛ, 23 тур
0 : 0
Завершен
Факел
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Факел
89'
Желтая карточка
А. Разборов
Замена
М. Маркин
️️️️
И. Гелоян
84'
Замена
М. Маркович
️️️️
Аллеф
84'
81'
Желтая карточка
А. Никитин
72'
Желтая карточка
О. Дмитриев
61'
Замена
А. Разборов
️️️️
М. Максимов
55'
Замена
М. Петрусев
️️️️
И. Мазуров
Желтая карточка
И. Гелоян
47'
14'
Желтая карточка
Р. Акбашев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
20
Константин Ковалев
ПЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
18
Младен Кашчелан
ОП
8
Алихан Шаваев
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
33
Аллеф
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
Факел
1
Александр Саутин
ВР
3
Николай Зайцев
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
7
Андрей Никитин
ЛВ
22
Илья Мазуров
ЛВ
13
Наиль Замалиев
ЦП
99
Роман Акбашев
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
21
Максим Максимов
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
4
Иван Маклаков
ЛЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
56
Виктор Демьянов
ОП
17
Хуан Мануэль Валенсия
ЦП
77
Владислав Лазарев
АП
10
Дмитрий Плетнев
АП
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
93
Михаил Маркин
ЦФ
13
Мирослав Маркович
ЦФ
Факел
30
Дмитрий Кортнев
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
54
Алексей Соловьёв
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
8
Михаил Петрусев
ЛВ
34
Никита Дроздов
ОП
8
Максим Седов
ЦП
7
Андрей Разборов
ЦФ
8
Михаил Земсков
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Латышонок
17
Макарчук
26
Мещанинов
20
Юрганов
20
Ковалев
18
Кашчелан
8
Шаваев
10
Гелоян
6
Кузьмин
10
Альшин
33
Аллеф
4-2-3-1
1
Саутин
71
Мастерной
92
Брызгалов
39
Пейчинович
3
Зайцев
13
Замалиев
99
Акбашев
7
Никитин
34
Дмитриев
22
Мазуров
21
Максимов
10
Гелоян
93
Маркин
93
Маркин
10
Гелоян
33
Аллеф
13
Маркович
13
Маркович
33
Аллеф
22
Мазуров
8
Петрусев
8
Петрусев
22
Мазуров
21
Максимов
7
Разборов
7
Разборов
21
Максимов
Остались в запасе
Балтика
Факел
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
7
Султан Джамилов
ЛВ
17
Хуан Мануэль Валенсия
ЦП
56
Виктор Демьянов
ОП
4
Иван Маклаков
ЛЗ
77
Владислав Лазарев
АП
39
Максим Бориско
ВР
10
Дмитрий Плетнев
АП
8
Аслан Дудиев
ПЗ
Главный тренер
Евгений Калешин
54
Алексей Соловьёв
ЦЗ
34
Никита Дроздов
ОП
8
Максим Седов
ЦП
8
Михаил Земсков
ЦФ
30
Дмитрий Кортнев
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
Главный тренер
Олег Василенко
Остались в запасе
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
7
Султан Джамилов
ЛВ
17
Хуан Мануэль Валенсия
ЦП
56
Виктор Демьянов
ОП
4
Иван Маклаков
ЛЗ
77
Владислав Лазарев
АП
39
Максим Бориско
ВР
10
Дмитрий Плетнев
АП
8
Аслан Дудиев
ПЗ
Остались в запасе
54
Алексей Соловьёв
ЦЗ
34
Никита Дроздов
ОП
8
Максим Седов
ЦП
8
Михаил Земсков
ЦФ
30
Дмитрий Кортнев
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
Главный тренер
Евгений Калешин
Главный тренер
Олег Василенко
Статистика матча Балтика - Факел
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Балтика
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
- : -
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Факел
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Информация о матче
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