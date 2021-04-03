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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Факел - Нефтехимик
Факел - Нефтехимик: обзор матча 03 апреля 2021
Факел
03.04.2021, суббота, 16:00
Россия. ФНЛ, 34 тур
1 : 1
Завершен
Нефтехимик
33'
А. Разборов
36'
А. Юшин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Факел - Нефтехимик
Замена
А. Подбельцев
️️️️
О. Дмитриев
88'
85'
Замена
А. Семенов
️️️️
М. Уридия
83'
Вторая желтая
И. Петров
Замена
П. Яковлев
️️️️
А. Разборов
78'
Замена
Д. Шепилов
️️️️
А. Никитин
77'
73'
Желтая карточка
И. Петров
Замена
М. Максимов
️️️️
Х. Аппаев
69'
69'
Замена
Р. Денисов
️️️️
М. Канаев
64'
Желтая карточка
М. Ширяев
Желтая карточка
Х. Аппаев
64'
62'
Замена
А. Котик
️️️️
А. Юшин
Желтая карточка
Н. Замалиев
44'
38'
Желтая карточка
Ф. Первушин
36'
ГОЛ! 1:1!
А. Юшин
ГОЛ! 1:0!
А. Разборов
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
1
Александр Саутин
ВР
3
Николай Зайцев
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
7
Андрей Никитин
ЛВ
99
Роман Акбашев
ЦП
13
Наиль Замалиев
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
7
Андрей Разборов
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
37
Лев Потапов
ЦЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
14
Федор Первушин
ПЗ
17
Михаил Канаев
ОП
10
Илья Петров
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
7
Александр Юшин
ПВ
25
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Факел
30
Дмитрий Кортнев
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
22
Илья Мазуров
ЛВ
6
Денис Шепилов
ЦП
8
Максим Седов
ЦП
7
Дмитрий Коробов
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
21
Максим Максимов
ЦФ
9
Александр Подбельцев
ЦФ
Нефтехимик
18
Вячеслав Исупов
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
16
Роман Денисов
ОП
2
Марат Ситдиков
ЦП
21
Ильдар Алекперов
ЦП
9
Артем Котик
ЦФ
4-2-2-2
1
Саутин
3
Зайцев
39
Пейчинович
4
Дашаев
71
Мастерной
99
Акбашев
13
Замалиев
7
Никитин
34
Дмитриев
14
Аппаев
7
Разборов
4-1-2-1-1
1
Голубев
14
Первушин
12
Ширяев
44
Калугин
37
Потапов
17
Канаев
10
Петров
4
Кленкин
7
Юшин
25
Уридия
14
Аппаев
21
Максимов
21
Максимов
14
Аппаев
34
Дмитриев
9
Подбельцев
9
Подбельцев
34
Дмитриев
7
Никитин
6
Шепилов
6
Шепилов
7
Никитин
7
Разборов
91
Яковлев
91
Яковлев
7
Разборов
17
Канаев
16
Денисов
16
Денисов
17
Канаев
7
Юшин
9
Котик
9
Котик
7
Юшин
25
Уридия
28
Семенов
28
Семенов
25
Уридия
Остались в запасе
Факел
Нефтехимик
22
Илья Мазуров
ЛВ
7
Дмитрий Коробов
АП
2
Василий Черов
ПЗ
8
Максим Седов
ЦП
30
Дмитрий Кортнев
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
Главный тренер
Олег Василенко
2
Марат Ситдиков
ЦП
4
Илья Калачев
ЦЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
21
Ильдар Алекперов
ЦП
18
Вячеслав Исупов
ВР
Главный тренер
Кирилл Новиков
Остались в запасе
22
Илья Мазуров
ЛВ
7
Дмитрий Коробов
АП
2
Василий Черов
ПЗ
8
Максим Седов
ЦП
30
Дмитрий Кортнев
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
Остались в запасе
2
Марат Ситдиков
ЦП
4
Илья Калачев
ЦЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
21
Ильдар Алекперов
ЦП
18
Вячеслав Исупов
ВР
Главный тренер
Олег Василенко
Главный тренер
Кирилл Новиков
Статистика матча Факел - Нефтехимик
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Факел
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
- : -
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Информация о матче
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