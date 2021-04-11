Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Факел - Текстильщик
Факел - Текстильщик: обзор матча 11 апреля 2021
Факел
11.04.2021, воскресенье, 15:00
Россия. ФНЛ, 36 тур
1 : 0
Завершен
Текстильщик
73'
Н. Зайцев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Факел - Текстильщик
Замена
И. Мазуров
️️️️
А. Никитин
88'
Замена
В. Почивалин
️️️️
Х. Аппаев
88'
81'
Желтая карточка
М. Батов
79'
Замена
Е. Маричев
️️️️
В. Сысуев
77'
Замена
В. Романенко
️️️️
И. Мосейчук
Вторая желтая
В. Мастерной
76'
75'
Желтая карточка
А. Макушкин
ГОЛ! 1:0!
Н. Зайцев
73'
72'
Желтая карточка
Х. Машуков
Замена
М. Максимов
️️️️
А. Разборов
69'
66'
Замена
А. Агеев
️️️️
М. Бачинский
46'
Желтая карточка
Д. Каменщиков
Желтая карточка
Н. Пейчинович
42'
Желтая карточка
В. Мастерной
33'
31'
Желтая карточка
В. Сысуев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
1
Александр Саутин
ВР
3
Николай Зайцев
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
7
Андрей Никитин
ЛВ
13
Наиль Замалиев
ЦП
99
Роман Акбашев
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
7
Андрей Разборов
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Текстильщик
1
Алексей Смирнов
ВР
23
Алексей Макушкин
ЛЗ
95
Алексей Губочкин
ЦЗ
90
Андрей Хрипков
ЦЗ
0
Хачим Машуков
ЛП
10
Владислав Сысуев
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
7
Алексей Горюшкин
ПП
9
Илья Мосейчук
ПВ
99
Дмитрий Каменщиков
ЦФ
77
Максим Бачинский
ЦФ
Главный тренер
Сергей Павлов
Факел
30
Дмитрий Кортнев
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
22
Илья Мазуров
ЛВ
8
Максим Седов
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
7
Дмитрий Коробов
АП
21
Максим Максимов
ЦФ
9
Александр Подбельцев
ЦФ
Текстильщик
35
Максим Киселев
ВР
88
Сергей Обивалин
ЦЗ
37
Евгений Маричев
АП
76
Александр Агеев
АП
5
Александр Сметанкин
ПП
77
Владимир Романенко
ПВ
30
Валерий Альшанский
ЦФ
4-2-2-2
1
Саутин
3
Зайцев
92
Брызгалов
39
Пейчинович
71
Мастерной
13
Замалиев
99
Акбашев
7
Никитин
34
Дмитриев
14
Аппаев
7
Разборов
3-4-1-2
1
Смирнов
95
Губочкин
90
Хрипков
23
Макушкин
7
Горюшкин
10
Сысуев
17
Батов
0
Машуков
9
Мосейчук
77
Бачинский
99
Каменщиков
7
Разборов
21
Максимов
21
Максимов
7
Разборов
7
Никитин
22
Мазуров
22
Мазуров
7
Никитин
14
Аппаев
13
Почивалин
13
Почивалин
14
Аппаев
10
Сысуев
37
Маричев
37
Маричев
10
Сысуев
77
Бачинский
76
Агеев
76
Агеев
77
Бачинский
9
Мосейчук
77
Романенко
77
Романенко
9
Мосейчук
Остались в запасе
Факел
Текстильщик
9
Александр Подбельцев
ЦФ
80
Валерий Царукян
АП
8
Максим Седов
ЦП
7
Дмитрий Коробов
АП
2
Василий Черов
ПЗ
30
Дмитрий Кортнев
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
Главный тренер
Олег Василенко
88
Сергей Обивалин
ЦЗ
30
Валерий Альшанский
ЦФ
5
Александр Сметанкин
ПП
35
Максим Киселев
ВР
Главный тренер
Сергей Павлов
Остались в запасе
9
Александр Подбельцев
ЦФ
80
Валерий Царукян
АП
8
Максим Седов
ЦП
7
Дмитрий Коробов
АП
2
Василий Черов
ПЗ
30
Дмитрий Кортнев
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
Остались в запасе
88
Сергей Обивалин
ЦЗ
30
Валерий Альшанский
ЦФ
5
Александр Сметанкин
ПП
35
Максим Киселев
ВР
Главный тренер
Олег Василенко
Главный тренер
Сергей Павлов
Статистика матча Факел - Текстильщик
2
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Факел
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Текстильщик
2 : 1
18.10.2026
Челябинск
Информация о матче
Стадион:
Центральный
Новости команд
Все
Факел
Текстильщик
Назначены арбитры на 6-й тур Кубка, одну из игр будет судить 25-летний дебютант
13:08
1
Тренер «Акрона» определил, кто виноват в поражении от «Факела»
Вчера, 12:19
1
Биджиев прокомментировал первую победу во главе «Факела»
21 ноября
«Русский Холанд» из «Факела» выбыл до конца сезона
21 ноября
5
РПЛ. «Факел» впервые победил при Биджиеве, обыграв на выезде «Акрон» (2:0)
21 ноября
9
Назначены арбитры на 6-й тур Кубка, одну из игр будет судить 25-летний дебютант
13:08
1
Тренер «Акрона» определил, кто виноват в поражении от «Факела»
Вчера, 12:19
1
Биджиев прокомментировал первую победу во главе «Факела»
21 ноября
«Русский Холанд» из «Факела» выбыл до конца сезона
21 ноября
5
РПЛ. «Факел» впервые победил при Биджиеве, обыграв на выезде «Акрон» (2:0)
21 ноября
9
«Текстильщик» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Текстильщика» и «Арсенала Тула» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
Определен фактор, который может погубить «Спартак»
12 ноября
11
«Волга» – «Текстильщик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Первая лига России: шансы «Волги Ульяновск» и «Текстильщика» на победу в матче 16-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+