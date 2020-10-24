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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Факел - Крылья Советов
Факел - Крылья Советов: обзор матча 24 октября 2020
Факел
24.10.2020, суббота, 17:00
Россия. ФНЛ, 17 тур
1 : 1
Завершен
Крылья Советов
51'
И. Сергеев (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Факел - Крылья Советов
Замена
Н. Зайцев
️️️️
Н. Замалиев
88'
87'
Желтая карточка
Е. Голенков
83'
Замена
Д. Цыпченко
️️️️
Р. Ежов
78'
Замена
М. Витюгов
️️️️
Д. Якуба
Замена
М. Земсков
️️️️
А. Разборов
76'
74'
Замена
Е. Голенков
️️️️
Ю. Горшков
Желтая карточка
А. Никитин
65'
64'
Замена
Д. Комбаров
️️️️
Д. Кабутов
Замена
️️️️
Н. Дроздов
60'
51'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
И. Сергеев
Желтая карточка
Р. Акбашев
38'
33'
Желтая карточка
А. Гацкан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
1
Александр Саутин
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
7
Андрей Никитин
ЛВ
34
Никита Дроздов
ОП
99
Роман Акбашев
ЦП
13
Наиль Замалиев
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
7
Андрей Разборов
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
8
Денис Якуба
ОП
8
Александр Гацкан
ОП
29
Роман Ежов
ПВ
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Факел
30
Дмитрий Кортнев
ВР
54
Алексей Соловьёв
ЦЗ
3
Николай Зайцев
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
8
Максим Седов
ЦП
7
Дмитрий Коробов
АП
8
Михаил Земсков
ЦФ
Крылья Советов
1
Богдан Овсянников
ВР
1
Иван Ломаев
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
22
Бахадур Соколов
ЛВ
8
Максим Витюгов
ОП
94
Степан Шерстнев
ЦП
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
69
Егор Голенков
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Саутин
13
Почивалин
39
Пейчинович
92
Брызгалов
71
Мастерной
34
Дроздов
99
Акбашев
13
Замалиев
7
Никитин
34
Дмитриев
7
Разборов
3-4-1-1
39
Фролов
3
Солдатенков
47
Божин
23
Чернов
70
Кабутов
8
Якуба
8
Гацкан
2
Полуяхтов
29
Ежов
33
Сергеев
13
Замалиев
3
Зайцев
3
Зайцев
13
Замалиев
7
Разборов
8
Земсков
8
Земсков
7
Разборов
29
Ежов
10
Цыпченко
10
Цыпченко
29
Ежов
4
Горшков
69
Голенков
69
Голенков
4
Горшков
8
Якуба
8
Витюгов
8
Витюгов
8
Якуба
70
Кабутов
23
Комбаров
23
Комбаров
70
Кабутов
Остались в запасе
Факел
Крылья Советов
54
Алексей Соловьёв
ЦЗ
8
Максим Седов
ЦП
7
Дмитрий Коробов
АП
30
Дмитрий Кортнев
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
Главный тренер
Олег Василенко
22
Бахадур Соколов
ЛВ
94
Степан Шерстнев
ЦП
1
Богдан Овсянников
ВР
1
Иван Ломаев
ВР
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
54
Алексей Соловьёв
ЦЗ
8
Максим Седов
ЦП
7
Дмитрий Коробов
АП
30
Дмитрий Кортнев
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
Остались в запасе
22
Бахадур Соколов
ЛВ
94
Степан Шерстнев
ЦП
1
Богдан Овсянников
ВР
1
Иван Ломаев
ВР
Главный тренер
Олег Василенко
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Факел - Крылья Советов
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Факел
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Крылья Советов
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Информация о матче
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