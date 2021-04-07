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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Алания - Факел
Алания - Факел: обзор матча 07 апреля 2021
Алания
07.04.2021, среда, 16:00
Россия. ФНЛ, 35 тур
2 : 0
Завершен
Факел
58'
А. Хабалов
64'
И. Машуков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алания - Факел
Замена
А. Багаев
️️️️
Х. Кочиев
90'
Замена
А. Бутаев
️️️️
А. Хабалов
74'
70'
Замена
М. Максимов
️️️️
А. Разборов
68'
Замена
В. Почивалин
️️️️
А. Никитин
67'
Желтая карточка
Н. Пейчинович
Желтая карточка
В. Хубулов
66'
ГОЛ! 2:0!
И. Машуков
64'
ГОЛ! 1:0!
А. Хабалов
58'
57'
Желтая карточка
Х. Аппаев
Замена
В. Хубулов
️️️️
Д. Кобесов
56'
Замена
И. Машуков
️️️️
Р. Суанов
55'
52'
Желтая карточка
Д. Шепилов
49'
Пенальти не реализован!
О. Дмитриев
43'
Желтая карточка
А. Разборов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
4
Сослан Качмазов
ЛЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
15
Алан Хабалов
ЛВ
10
Давид Кобесов
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
97
Бутта Магомедов
АП
99
Николай Гиоргобиани
АП
7
Батраз Гурциев
ПВ
99
Руслан Суанов
ЦФ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Факел
1
Александр Саутин
ВР
3
Николай Зайцев
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
7
Андрей Никитин
ЛВ
6
Денис Шепилов
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
7
Андрей Разборов
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Алания
23
Георгий Натабашвили
ВР
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
8
Алан Хугаев
ОП
21
Батрадз Кокоев
ОП
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
20
Сослан Засеев
ЦП
27
Руслан Гогниев
ЦФ
14
Ислам Машуков
ЦФ
Факел
30
Дмитрий Кортнев
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
22
Илья Мазуров
ЛВ
8
Максим Седов
ЦП
7
Дмитрий Коробов
АП
80
Валерий Царукян
АП
21
Максим Максимов
ЦФ
9
Александр Подбельцев
ЦФ
3-2-3-2
25
Солдатенко
4
Качмазов
15
Кочиев
30
Шавлохов
10
Кобесов
13
Засеев
15
Хабалов
99
Гиоргобиани
7
Гурциев
99
Суанов
97
Магомедов
4-1-3-2
1
Саутин
71
Мастерной
39
Пейчинович
92
Брызгалов
3
Зайцев
6
Шепилов
91
Яковлев
34
Дмитриев
7
Никитин
14
Аппаев
7
Разборов
15
Хабалов
19
Бутаев
19
Бутаев
15
Хабалов
15
Кочиев
5
Багаев
5
Багаев
15
Кочиев
10
Кобесов
8
Хубулов
8
Хубулов
10
Кобесов
99
Суанов
14
Машуков
14
Машуков
99
Суанов
7
Разборов
21
Максимов
21
Максимов
7
Разборов
7
Никитин
13
Почивалин
13
Почивалин
7
Никитин
Остались в запасе
Алания
Факел
23
Георгий Натабашвили
ВР
27
Руслан Гогниев
ЦФ
8
Алан Хугаев
ОП
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
21
Батрадз Кокоев
ОП
71
Давид Дзахов
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
20
Сослан Засеев
ЦП
Главный тренер
Спартак Гогниев
2
Василий Черов
ПЗ
7
Дмитрий Коробов
АП
8
Максим Седов
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
22
Илья Мазуров
ЛВ
9
Александр Подбельцев
ЦФ
30
Дмитрий Кортнев
ВР
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
Главный тренер
Олег Василенко
Остались в запасе
23
Георгий Натабашвили
ВР
27
Руслан Гогниев
ЦФ
8
Алан Хугаев
ОП
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
21
Батрадз Кокоев
ОП
71
Давид Дзахов
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
20
Сослан Засеев
ЦП
Остались в запасе
2
Василий Черов
ПЗ
7
Дмитрий Коробов
АП
8
Максим Седов
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
22
Илья Мазуров
ЛВ
9
Александр Подбельцев
ЦФ
30
Дмитрий Кортнев
ВР
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Главный тренер
Олег Василенко
Статистика матча Алания - Факел
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Алания
0 : 0
08.11.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Факел
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
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Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Информация о матче
Стадион:
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