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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Динамо Бр - Факел
Динамо Бр - Факел: обзор матча 28 марта 2021
Динамо Бр
28.03.2021, воскресенье, 16:00
Россия. ФНЛ, 33 тур
0 : 2
Завершен
Факел
52'
М. Максимов
67'
С. Брызгалов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Бр - Факел
90'
Желтая карточка
М. Седов
Замена
Г. Горозия
️️️️
А. Радченко
90'
88'
Замена
М. Седов
️️️️
Д. Шепилов
83'
Замена
М. Петрусев
️️️️
П. Яковлев
Замена
В. Дрогунов
️️️️
А. Крючков
82'
Замена
️️️️
Н. Муромский
81'
79'
Замена
А. Подбельцев
️️️️
М. Максимов
77'
Замена
️️️️
О. Дмитриев
76'
Замена
В. Почивалин
️️️️
Н. Замалиев
74'
Желтая карточка
С. Брызгалов
Замена
Д. Агуреев
️️️️
М. Данилин
74'
Замена
А. Укомский
️️️️
Г. Рухаиа
73'
67'
ГОЛ! 0:2!
С. Брызгалов
Желтая карточка
М. Васильев
62'
Желтая карточка
А. Кузнецов
55'
52'
ГОЛ! 0:1!
М. Максимов
Вторая желтая
Д. Дибиргаджиев
43'
Желтая карточка
А. Радченко
40'
Желтая карточка
Д. Дибиргаджиев
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Бр
96
Алексей Кузнецов
ВР
3
Данил Луппа
ЦЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
10
Никита Муромский
ЛВ
21
Александр Крючков
ОП
4
Павел Баранов
ЦП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
20
Дмитрий Пикатов
ПВ
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
39
Максим Данилин
ЦФ
27
Александр Радченко
ЦФ
Факел
1
Александр Саутин
ВР
3
Николай Зайцев
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
13
Наиль Замалиев
ЦП
99
Роман Акбашев
ЦП
6
Денис Шепилов
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
21
Максим Максимов
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Динамо Бр
95
Денис Вамбольт
ВР
10
Владислав Дрогунов
ЛЗ
5
Денис Никитин
ПЗ
77
Гиорги Горозия
АП
9
Даниил Агуреев
ПВ
90
Илья Держинский
ЦФ
11
Артемий Укомский
ЦФ
Факел
30
Дмитрий Кортнев
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
8
Михаил Петрусев
ЛВ
8
Максим Седов
ЦП
9
Александр Подбельцев
ЦФ
2-1-2-2-3
96
Кузнецов
3
Луппа
23
Васильев
21
Крючков
4
Баранов
4
Рухаиа
10
Муромский
20
Пикатов
27
Радченко
39
Данилин
9
Дибиргаджиев
4-3-2-1
1
Саутин
2
Черов
39
Пейчинович
92
Брызгалов
3
Зайцев
13
Замалиев
99
Акбашев
6
Шепилов
91
Яковлев
34
Дмитриев
21
Максимов
39
Данилин
9
Агуреев
9
Агуреев
39
Данилин
27
Радченко
77
Горозия
77
Горозия
27
Радченко
21
Крючков
10
Дрогунов
10
Дрогунов
21
Крючков
4
Рухаиа
11
Укомский
11
Укомский
4
Рухаиа
13
Замалиев
13
Почивалин
13
Почивалин
13
Замалиев
6
Шепилов
8
Седов
8
Седов
6
Шепилов
91
Яковлев
8
Петрусев
8
Петрусев
91
Яковлев
21
Максимов
9
Подбельцев
9
Подбельцев
21
Максимов
Остались в запасе
Динамо Бр
Факел
5
Денис Никитин
ПЗ
95
Денис Вамбольт
ВР
90
Илья Держинский
ЦФ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
30
Дмитрий Кортнев
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
Главный тренер
Олег Василенко
Остались в запасе
5
Денис Никитин
ПЗ
95
Денис Вамбольт
ВР
90
Илья Держинский
ЦФ
Остались в запасе
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
30
Дмитрий Кортнев
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
Главный тренер
Олег Василенко
Статистика матча Динамо Бр - Факел
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Динамо Бр
1 : 1
15.11.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Динамо Киров
3 : 1
08.11.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Динамо Бр
1 : 4
18.10.2026
Калуга
Факел
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Информация о матче
Стадион:
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