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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Факел - Краснодар-2
Факел - Краснодар-2: обзор матча 15 ноября 2020
Факел
15.11.2020, воскресенье, 17:00
Россия. ФНЛ, 22 тур
6 : 2
Завершен
Краснодар-2
23'
Н. Пейчинович
37'
М. Максимов
53'
М. Максимов
62'
А. Никитин
80'
М. Петрусев
89'
О. Дмитриев (П)
33'
М. Кутовой
86'
В. Литвинов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Факел - Краснодар-2
Замена
М. Смирнов
️️️️
Н. Пейчинович
90'
ГОЛ с пенальти! 6:2!
О. Дмитриев
89'
86'
ГОЛ! 5:2!
В. Литвинов
Замена
М. Земсков
️️️️
А. Никитин
84'
ГОЛ! 5:1!
М. Петрусев
Пас отдал
В. Мастерной
80'
Замена
М. Седов
️️️️
Н. Замалиев
78'
75'
Замена
С. Петерсон
️️️️
Э. Сперцян
Замена
М. Петрусев
️️️️
М. Максимов
73'
66'
Замена
️️️️
В. Стежко
Желтая карточка
М. Максимов
65'
Желтая карточка
И. Мазуров
64'
ГОЛ! 4:1!
А. Никитин
62'
Замена
И. Мазуров
️️️️
А. Разборов
54'
ГОЛ! 3:1!
М. Максимов
53'
46'
Замена
А. Ивашин
️️️️
О. Исаенко
38'
Замена
Р. Апеков
️️️️
Н. Сергеев
ГОЛ! 2:1!
М. Максимов
37'
33'
ГОЛ! 1:1!
М. Кутовой
32'
Желтая карточка
В. Стежко
ГОЛ! 1:0!
Н. Пейчинович
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
1
Александр Саутин
ВР
3
Николай Зайцев
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
7
Андрей Никитин
ЛВ
13
Наиль Замалиев
ЦП
99
Роман Акбашев
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
7
Андрей Разборов
ЦФ
21
Максим Максимов
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Краснодар-2
1
Станислав Агкацев
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
2
Данил Пелих
ПЗ
17
Никита Сергеев
ЛВ
23
Вячеслав Якимов
ОП
15
Алекс Мацукатов
ЦП
81
Леон Сабуа
ЦП
8
Эдуард Сперцян
АП
90
Максим Кутовой
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
Факел
30
Дмитрий Кортнев
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
54
Алексей Соловьёв
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
8
Михаил Петрусев
ЛВ
22
Илья Мазуров
ЛВ
34
Никита Дроздов
ОП
6
Денис Шепилов
ЦП
8
Максим Седов
ЦП
8
Михаил Земсков
ЦФ
Краснодар-2
1
Сергей Ещенко
ВР
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
23
Николай Бочко
ПЗ
11
Руслан Апеков
ЛВ
18
Сергей Петерсон
ОП
21
Андрей Текучев
ОП
4-2-2-2
1
Саутин
3
Зайцев
92
Брызгалов
39
Пейчинович
71
Мастерной
13
Замалиев
99
Акбашев
7
Никитин
34
Дмитриев
21
Максимов
7
Разборов
4-1-2-2-1
1
Агкацев
2
Пелих
5
Стежко
4
Литвинов
44
Исаенко
23
Якимов
15
Мацукатов
81
Сабуа
8
Сперцян
17
Сергеев
90
Кутовой
21
Максимов
8
Петрусев
8
Петрусев
21
Максимов
7
Никитин
8
Земсков
8
Земсков
7
Никитин
13
Замалиев
8
Седов
8
Седов
13
Замалиев
7
Разборов
22
Мазуров
22
Мазуров
7
Разборов
39
Пейчинович
25
Смирнов
25
Смирнов
39
Пейчинович
44
Исаенко
24
Ивашин
24
Ивашин
44
Исаенко
8
Сперцян
18
Петерсон
18
Петерсон
8
Сперцян
17
Сергеев
11
Апеков
11
Апеков
17
Сергеев
Остались в запасе
Факел
Краснодар-2
6
Денис Шепилов
ЦП
54
Алексей Соловьёв
ЦЗ
34
Никита Дроздов
ОП
30
Дмитрий Кортнев
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
Главный тренер
Олег Василенко
1
Сергей Ещенко
ВР
23
Николай Бочко
ПЗ
21
Андрей Текучев
ОП
28
Егор Сорокин
ЦЗ
Главный тренер
Артем Куликов
Остались в запасе
6
Денис Шепилов
ЦП
54
Алексей Соловьёв
ЦЗ
34
Никита Дроздов
ОП
30
Дмитрий Кортнев
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
Остались в запасе
1
Сергей Ещенко
ВР
23
Николай Бочко
ПЗ
21
Андрей Текучев
ОП
28
Егор Сорокин
ЦЗ
Главный тренер
Олег Василенко
Главный тренер
Артем Куликов
Статистика матча Факел - Краснодар-2
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Факел
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 18 тур
Краснодар-2
2 : 3
16.11.2024
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 17 тур
Динамо Бр
2 : 2
09.11.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 16 тур
Краснодар-2
0 : 2
02.11.2024
Химик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 15 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
26.10.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Краснодар-2
1 : 3
20.10.2024
Волга
Информация о матче
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